Emanuel Nûko er frikendt i retten søndag

Merete Lindstrøm, Jensine Berthelsen Mandag, 13. februar 2023 - 13:01

- Jeg er meget glad og lettet over afgørelsen, fordi sandheden har vundet, siger Emanuel Nûko til Sermitsiaq.AG mandag.

Senioranklager for Grønlands Politi, Lars Petersen, fortæller, at man hos politiet fortsat overvejer, om sagen skal ankes.

Emanuel Nûko var anklaget for at have overtrådt politivedtægtens paragraf 18 og kriminallovens paragraf 88 for en episode der foregik i Tasiilaq i foråret 2021.

Har ikke været truende overfor politiet

Den daværende politivedtægt er fra januar i år blevet til det, der nu hedder Ordensbekendtgørelsen. Den gælder kun for det offentlige rum.

Lars Petersen fortæller, at retten i sin afgørelse har lagt vægt på, at hændelsen skete så tæt oppe ved en ejendom i et svalegangslignenede område, at det ikke kan betegnes som ”offentligt rum”.

Ud over det har retten ikke fundet bevisførelsen løftet i forhold til, at Emanuel Nûko skulle have opført sig truende overfor politiet, som har brugt peberspray under anholdelse af politikeren.

Anmelder har ændret forklaring

I det andet forhold om vold, har anmelderen under retssagen gentagne gange fortalt, at han ikke har været udsat for fysisk overlast eller er blevet slået under hændelsen. Han husker ikke, at han har afgivet forklaring om noget andet til politiet, da hændelsen fandt sted.

- Det er fordi, det aldrig er sket. Jeg har aldrig slået nogen i hovedet. Det var en falsk anmeldelse, siger Emanuel Nûko efter afgørelsen.

Han forklarer, at han ikke vidste, hvad han var anklaget for, før han så anklageskriftet.

Han fortæller, at både han og familien har været meget psykisk påvirket af hele sagen.

- Jeg er ikke klar til at komme tilbage til Inatsisartut og mit arbejde foreløbigt, men jeg vender tilbage til det politiske arbejde, når jeg er klar, siger han.