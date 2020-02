EM-badminton: Vi vil vinde kampe, men det bliver svært

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 09. februar 2020 - 08:04

Jens-Frederik Nielsen, Taatsiannguaq Pedersen, Toke Ketwa-Driefer samt Sequssuna Fleischer Schmidt deltager ved mesterskaberne for Grønland.

Holdet møder England, Sverige og Estland i gruppekampen.

- Jeg har altid drømt om at deltage ved sådanne turneringer, derfor det er lidt uvirkeligt at jeg skal med til EM, men jeg ser også meget frem til min deltagelse. Vi kommer til at spille mod rigtig gode spillere, derfor er jeg sikker på, at vi kan bruge det til vores udvikling, siger Sequssuna Fleischer Schmidt, der fredag tog flyveren mod Danmark.

Store badmintonhaller

Han deltog ved Iceland International sidste måned, men EM for hold bliver den ultimative test for ham.

- Vi har trænet rigtigt godt, og vi har lige været til turnering i Island. Jeg er spændt på, hvordan hallen i Frankrig vil være, for vi kommer til at spille i en hal, der er tre gange så stort som Inussivik. Der vil uden tvivl være forskel. For eksempel er min spilføling anderledes, når jeg spiller i Godthåbhallen, end når jeg spiller i Inussivik, men i Frankrig vil det være helt anderledes. Her kan der være vind, som betyder, at bolden eksempelvis kan flyve længere, og det har jeg ingen erfaringer med, fortæller den 27-årige landsholdsspiller til Sermitsiaq.AG.

På billedet ses Sequssuna Fleicher Schmidt Nukappiaaluk Hansen

- Det kunne være vildt, hvis jeg kan være med til at vinde én kamp, som vi så Jens-Frederik og Toke gøre det ved sidste EM. Jeg kan på forhånd sige, at vi ingen chancer har mod England, men der kan opstå muligheder for at vinde mod Sverige og Estland, men det bliver rigtigt svært, påpeger han.

Fremgang

- Vi mærker altid, at spilkvaliteten bliver højere, når de andre landsholdsspillere er tilbage efter turnering i udlandet. Især taktisk kan man mærke, at de har arbejdet intenst på det. Alt i alt ser jeg også frem til at se professionelle spillere ved EM, lyder det fra Sequssuna Fleischer Schmidt.

21-årige Toke Ketwa-Driefer var i Japan i efteråret for at spille og træne i badminton. EM-holdturneringen for herrer bliver hans tredje store turnering. Han har tidligere været med til hold EM og hold VM.

- Det har været rigtig spændende at være i Japan, hvor vi har spillet og trænet på forskellige skoler og universiteter. Jeg har også været turist og oplevet en masse fede ting, siger han.

Ny tilgang til badminton

- I Japan trænes der meget hårdt. Meget lange og hårde træninger, hvor der trænes i fire timer i stedet for to timer, som vi gør her. Der laves øvelser i dobbelt så lang tid, hele tiden to skridt hårdere end her. Det lærer man rigtig meget af. Jeg har udviklet mig meget som spiller. Nu har jeg en anden tilgang til spillet, er mere forberedt på, at jeg skal arbejde hårdere, og at det hele skal gå hurtigere. Man skal træne rigtig meget, før ens slag virker - og så kan jeg bruge de ting, som jeg har lært i kampene, fortæller Toke Ketwa-Driefer.

21-årige Toke Ketwa-Driefer er klar til EM-turneringen Nukappiaaluk Hansen

Efter han kom tilbage til Nuuk, har han nogle gange stået for træningen.

- Her brugte vi de øvelser, som jeg lærte. Jeg prøver lidt at tage det tilbage, så klubben, B-67, kan få gavn af de ting, jeg har lært. Mine træninger er blevet taget godt imod, synes jeg. Både landsholdsspillerne og motionisterne har været engagerede og åbne for at prøve noget nyt.

Første kamp på tirsdag

Han ser ligeledes frem til turneringen i Frankrig:

- Min forventning er, at vi skal spille en masse gode kampe, og give alt hvad vi har, selv om vi ikke er favoritter i særlig mange kampe. Vi vandt én kamp sidste gang, vi var med. Det håber vi, at vi kan gentage det, men alt i alt vil vi repræsentere Grønland på en rigtig god måde.

- Jeg er kæmpe badminton-fan, så det med at spille ved et helt nyt stadion i en helt ny turnering ser jeg mest frem til. Turneringen er én af de grunde til, at jeg træner hårdt til hverdag, så det er superfedt at have muligheden for at deltage. Og så kan vi med vores deltagelse presse vores grænser endnu mere, lyder det fra Toke Ketwa-Driefer.

Det grønlandske landshold møder Sverige på tirsdag, stormagten England onsdag, mens det gælder Estland i den sidste kamp på torsdag.