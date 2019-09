Elever lærer om FN’s verdensmål

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 26. september 2019 - 10:38

Folkeskoleelever skal lære vigtigheden af at passe på jorden.

I i løbet at tre ugers temadage skal folkeskoleelever i Qeqqata Kommunia finde ideer og løsninger til hvordan, deres kommune kan blive mere bæredygtig. De første to uger kommer eleverne til at gå i tænkeboksen for at finde ideer og løsninger, og den sidste uge skal alle elever arbejde sammen om de bæredygtige Verdensmål.

- I Qeqqata Kommunia har vi sat fokus på at udvikle undervisningen, så kreativ læring og samarbejde får større og større fokus. Samtidig vil vi også være en del af verden, da vi som samfund står over for de samme udfordringer som resten af verden. Med Aktion Verdensmål går alle dele op i en højere enhed, da kommunens overordnede vision også er at blive bæredygtig, udtaler formand for udvalg for uddannelse i kommunen, Evelyn Frederiksen i en pressemeddelelse.

Aktion Verdensmål

Flere lærere i kommunens skoler gennemmgået et kursus om bæredygtighed, som hedder Aktion Verdensmål. Lærerne gennemførte derefter innovative undervisningsforløb med deres klasser, og da disse blev gennemført med succes, har lærerne valgt at inddrage alle lærere fra alle klassetrin i projektet.

Borgmester Malik Berthelsen var meget imponeret over elevernes produkter og løsninger i maj og juni, hvor eleverne viste deres engagement og kreativitet.

- De præsenterede en masse spændende løsninger på de udfordringer, som vi som samfund står overfor. Genbrug af tøj og skrald, sikring af rent drikkevand og meget mere havde eleverne fundet gode svar på. Udfordringerne havde borgere, erhvervslivet og kommunen stillet eleverne. Jeg håber, at borgere, erhvervsliv og den kommunale forvaltning også er klar til at samarbejde og give alle vores skoleelever nogle spændende udfordrende opgaver i de kommende tre uger. Det bliver helt utroligt spændende, siger Malik Berthelsen.

Aktion Verdensmål er udviklet af ‘Learning’, der har haft et tæt samarbejde med skolelederne og lærerne på skolerne for at nå ud til alle elever i kommunen. Planen er at fortsætte arbejdet i de kommende år, så eleverne i Qeqqata Kommunia får mere ud af undervisningen og bliver bedre verdensborgere.

Planen er at skolerne fremover skal have faste temauger om FN’s verdensmål, så de bliver mere bevidste om Bæredygtighed, oplyser Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.