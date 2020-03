Elever holdes hjemme: Forældre handler i strid med anbefaling

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 16. marts 2020 - 14:28

Obs. Artiklen er ændret med præcisering om organisationernes meddelelser vedrørende bekymring om coronavirus.

Rundt om i klasserne i Nuuks kommunale folkeskoler, er der flere stoler, der står tomme.

Flere forældre over hele landet ytrer deres mening på de sociale medier om, at de holder deres børn hjemme af frygt for, at børnene bliver smittet af coronavirus.

Indtil i dag er Grønland forskånet for coronavirus. Men på dagens pressemøde klokken 10.30 oplyste Formanden for Naalakkersuisut, at det første tilfælde af en person, der er smittet med coronavirus, er konstateret. Ifølge landslægen er vedkommende i Nuuk, og er blevet smittet under en rejse i udlandet.

Selvom der endnu ikke er tegn på, at der er personer, der smitter andre inden for landets grænser, så kan Atuarfik Hans Lynge mærke, at flere forældre holder deres børn hjemme fra skolen, af frygt for smitte af coronavirus siden fredags.

- Siden fredag har vi haft færre elever. Ud fra de oplysninger vi har, så har forældrene givet besked til lærerne om, at de holder deres barn hjemme på grund af frygten for smitte, oplyser skoleinspektør i Atuarfik Hans Lynge Tom Ostermann Søholm.

Han kan dog ikke oplyse, hvor mange elever, der har været fraværende på grund af frygten for coronavirus.

En underskriftsindsamling er i gang, hvor der er indsamlet 751 underskrifter i skrivende stund. Underskriftsindsamlingen formål er at gøre opmærksom på, at forældrene ønsker, at daginstitutioner, skoler og fritidshjemme lukkes over hele landet for at inddæmme coronasmitten.

Kommune: Skoler forbereder sig

MIO har i en pressemeddelelse gjort opmærksom på, at flere forældre har ytret bekymring vedrørende skoler, der fortsætter med at være åbne. Endvidere har lærernes fagforbund IMAK opfordret til at komme med en konkret forklaring på, hvorfor skoler ikke skal lukkes. Mens pædagogernes fagforbund NPK giver til kende, at også pædagogerne ytrer bekymring, da flere børn i vuggestuer og børnehave har astma, allergier eller på andre måder ekstra udsatte for forkølelser og vira.

Kommunikationschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Damkjær oplyser, at kommunen endnu ikke har tal på fraværstal fra skolerne, og kan dermed hverken be- eller afkræfte, at flere elever holdes hjemme.

Men kommunikationschefen oplyser, at samtlige skoler i kommunen er i gang med at forberede undervisningsmateriale, som elever kan arbejde med hjemmefra, hvis skolerne lukkes som tiltag for at inddæmme smittespredningen af coronavirus.

- Kommunen har en nødplan, hvilket vil sige, at alle skoler er sat til at udarbejde en plan for hjemmeundervisning i tilfælde af, at skolerne skal lukkes. Flere skoler blev færdige med planen henover weekenden, og de resterende skoler er ved at være klar, siger Lars Damkjær til Sermitsiaq.AG.

Skolerne holdes åbne

- Eleverne vil ikke holde fri, men undervises hjemmefra, hvis skolerne skal lukkes. Det er muligt med ipads og ved brug af internet, siger Lars Damkjær, kommunikationsmedarbejder i Kommuneqarfik Sermersooq.

LÆS OGSÅ: Landslæge: Derfor skal skoler ikke lukkes

Landslægen oplyste under pressemødet, at skoler, daginstitutioner og fritidshjemme fortsat skal være åbne.

- Vi har ikke interesse i at lukke skolerne for nuværende tidspunkt. Det er ikke på dagsordenen. Det er bedst de unge er i skole frem for at 10 drenge samler sig på et lille værelse, fastslog landslægen.