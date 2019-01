Ekstrem miljø-redningsaktion i Svalbard

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 09. januar 2019 - 12:10

Tre småbåde udstyret med 30 plasttanke på 1000 liter hver er med ombord på kystvagtskibet ”Svalbard”, der er stævnet mod Hinlopenstrædet i Svalbard.

Planen er, at man med de små både vil forsøge at pumpe dieselolie fra den grundstødte trawler og over i tankene. Hvis operationen lykkes, og man formår at få 2000 liter diesel med på hver tur, så skal der gennemføres 160 ture mellem kystvagtskibet og havaristen, oplyser netmediet High North News, der følger operation meget tæt, da man frygter en miljøkatastrofe i det følsomme havområde, hvis dieselolien lækker.

Mørkt og ekstreme vejrforhold

Det er mørkt og vejr- og vindforholdene kan udfordre operationen, hvor kystvagtskibet kun kan komme så tæt på trawleren som 100 meter.

LÆS OGSÅ: Grundstødt rejetrawler truer havmiljøet

- Det er jo ikke noget vi øver på til daglig, men samtidig er vort mandskab godt trænet i at arbejde under ekstreme forhold i småbåde af den type vi anvender. Vi vil gøre, hvad vi kan. Der kan blive tale om at improvisere en del for at det lykkedes, siger Steve Olsen fra Kystvakten til High North News.