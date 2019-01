Grundstødt rejetrawler truer havmiljøet

Søren Rasmussen Lørdag, 05. januar 2019 - 12:53

Nærmeste fartøj befandt sig over et døgns sejlads væk, da rejetrawleren ”Northguider” den 28. december grundstødte ved det nordligste Svalbard og udsendte Mayday. Positionen var 80 grader nord – flere hundrede kilometer nordligere end Qaanaaq og Siorapaluk. Situationen var kritisk.

Kun ved en dristig aktion lykkedes det at evakuere de 14 besætningsmedlemmer på ”Northguider”. To norske redningshelikoptere, der er stationeret i Longyearbyen, gik omgående i luften og fløj mod nord. I vintermørke, -24 grader, snebyger og kuling fra nordvest fik de hejst alle nødstedte op i sikkerhed. Bortset fra et brækket ribben og mindre forfrysninger er fiskerne uskadte.

Flænger i skroget

En uge senere ligger den havererede rejetrawler fortsat i Hinlopenstredet ved det nordligste Svalbard i et fredet område. Den norske kystvagt er nået frem med et isforstærket fartøj, og torsdag aften lykkedes det at komme ombord på rejetrawleren, som står fast på klipper og sand. Med flænger i skroget og overiset. Tæt på land i strædet mellem Svalbards hovedø, Spitsbergen, og den store ø Nordaustlandet i nordøst.

Maskinrummet står under vand, men olietankene holder fortsat tæt, lyder meldingen fra den norske kystvagt, der også undersøger, om bundforholdene tillader et bjærgningsfartøj at komme tilstrækkeligt tæt på havaristen. Planen er at tømme skibet for brændstof først, og derefter – om muligt – bugsere vraget bort.

Frygter olie-udslip

Havisen pakker dag for dag tættere i området, og bjærgningsarbejdet bliver en kamp mod uret. Iskanten rykker stadigt nærmere det grundstødte fartøj, skriver norske Fiskeribladet.

Frygten er, at rejetrawlerens tanke bliver utætte, så 300.000 liter olie lækker ud i det sårbare område. Foruden fugle, fisk og skaldyr er her hvalrosser og isbjørne. I det arktiske klima nedbrydes den tunge olie kun langsomt.

Risikabelt togt

Kritiske røster i den norske offentlighed peger på, at trawlerens ejer løb en alt for stor risiko – for besætning såvel som for miljø – ved at fiske så nordligt midt i den arktiske vinter. Det er ikke ulovligt, men det er alt for risikabelt, lyder det.

I det norske forsvars kystvagt vil næstkommanderende Steve Olsen ikke forholde sig til den konkrete hændelse, men han siger til High North News, at det var rent held, at begge helikoptere på Svalbard var til rådighed, og at det var muligt at flyve.

Chefen for redningscentralen for Nordnorge, Bent-Ove Jamtli, antyder sin holdning på følgende måde:

- Hvis jeg skulle overveje at tage derud alene på denne årstid og som forholdene var, ville jeg tænke mig meget grundigt om.

Se den norske kystvagts video: klik og se den dramatiske redning