Ekspert: Stop snakken om en ny 'kold krig' i Arktis

Walter Turnowsky Fredag, 21. december 2018 - 08:33

Pas nu på med at råbe, at den russiske ulv kommer, når det gælder oprustning i Arktis. Det er hovedpointen i en artikel i online-magasinet The Conversation skrevet af post. doc. Danita Catherine Burke fra Center of War Studies på Syddansk Universitet.

For selvom der sker en vis oprustning i Arktis, så kalder hun det en farlig myte, at vi står på randen af en kold krig mellem supermagterne.

- De arktiske stater vigter deres landområder og deres farvande gennem luft, u-båds- og skibspatruljer langt hen ad vejen, som de altid har gjort, skriver hun i artiklen.

- Dette udgør næppe nogen eskalation af militære spændinger, selvom infrastrukturen bliver opdateret, og i nogle tilfælde også udbygget.

Miltæret er ikke kun til krig

Hun gør opmærksom på, at militæret også løser civile opgaver, og at det kan være lidt tilfældigt om kystvagten er militær, som i Danmark eller civil, som for eksempel i Canada.

- Et lands væbnede styrker har ofte en stribe forskellige opgaver - udover deres traditionelle opgaver i væbnede konflikter. De er nyttige ved hurtig respons i forbindelse med katastrofer og spiller en stribe roller indenfor sikkerhed, som ikke nødvendigvis udgør en eskalation i retning af krig. De er involveret i SAR-operationer og yder støtte til politiopgaver, skriver Danita Catherine Burke videre.

Økonomisk betydning øger behovet for sikkerhed

Hun anerkender fuldt ud, at Rusland er i færd med at udbygge og genåbne baser i landets arktiske regioner. Som vi fortalte i går, gælder det blandt andet Nagurskoye-basen, hvor der skal stationeres kampfly, der kan nå grønlandsk territorium. Men det er ikke så mystisk, mener Danita Catherine Burke, når man tænker på den stigende økonomiske betydning, som Arktis tegner til at få.

- Med Arktis' stigende økonomiske potentiale, får den militær infrastruktur også mere opmærksomhed. Især Rusland har gjort det klart, at med det økonomiske potentiale på spil, er en militær opbygning også afgørende.

- For Rusland er de arktiske ressourcer centrale for landets økonomiske sikkerhed, så regeringens linje er: 'National sikkerhed i Arktis kræver en tilstedeværelse af en avanceret flåde, luftvåben og hær. Men spørgsmål om national sikkerhed er bredspektret og er ikke alene et spørgsmål om at opbygge kapaciteten til at forsvare sig i og mod krig, skriver hun videre.

Diskussion kan øge den miltære spændning

- Overordnet set er det vigtigt at huske, at alt i mens miltæret er et værktøj til krig, så er det ikke kun et værktøj til krig.

Danita Catherine Burke mener, at diskussionen om en 'ny kold krig' afleder opmærksomheden fra denne bredere betydning af sikkerhedsspørgsmål. Og dermed kan diskussionen ende med at medvirke til det, den egentlig vil forhindre: nemlig til at øge spændingen.