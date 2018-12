Udenrigsminister: Russiske kampfly vil kunne nå Grønland på kort tid

Walter Turnowsky Torsdag, 20. december 2018 - 10:05

Russiske kampfly kommer til at rykke tæt på Grønland. På basen Nagurskoye 1.000 kilometer fra Grønland har det russiske forsvar der planer om at udstationere både kampfly og optankningsfly. Det fremgår af et svar fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Indtil videre er den russiske oprustning i Arktis primært defensiv, men ikke udelukkende.

- Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det meget sandsynligt, at Rusland vil fortsætte med at prioritere udbygningen af sine arktiske militære kapaciteter. Den russiske opbygning er primært defensiv, men rummer dog i stigende grad også elementer, der kan anvendes til offensive operationer, skriver Anders Samuelsen i sit svar.

Kan nå Pituffik

Udstationering af kampflyene på Nagurskoye er netop en del af den offensive opbygning.

- Basen befinder sig ca. 1.000 km fra både Nordpolen og Grønland og er dermed den base, der ligger tættest Kongerigets territorium, hedder det i svaret.

Og i et kampfly er der så rent faktisk ikke ret langt til den grønlandske kyst.

- Fra basen vil russiske kampfly med kort varsel kunne nå luftrummet over det nordøstlige Grønland.

- Med lufttankning vil kampflyene kunne nå Thulebasen.

Og den russiske oprustning risikerer at føre til en generel oprustning i Arktis.

- Det fremgår af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering fra 2018, at den russiske styrkelse af sine militære kapaciteter i Arktis er en væsentlig drivkraft for, at flere andre arktiske kyststater begynder at styrke deres regionale militære kapaciteter.

NATO forholder sig til russisk oprustning

Anders Samuelsen (LA) fastholder målet om at, Arktis skal forblive lavspændingsområde; men erkender samtidigt at både Danmark og NATO har tænkt sig at reagere på den russiske oprustning.

- Regeringen følger nøje den russiske militære opbygning og forholder sig til opbygningen i tæt samarbejde med Danmarks allierede og partnere. Grønland er som det øvrige Kongerige også omfattet af garantierne og forpligtelserne under Den Nordatlantiske Traktat (NATO). Samtidig fastholder regeringen målsætningen om lavspænding i regionen. Det påhviler også Rusland at leve op til målsætningen i overensstemmelse med Ilulissat-erklæringen fra 2008.

- Regeringen er løbende i kontakt med Naalakkersuisut om udviklingen i Arktis, herunder på det sikkerhedspolitiske område, slutter udenrigsministeren sit svar.