Ekspert: Grønland kan få større indflydelse på sikkerheds- og udenrigspolitik

Redaktionen Fredag, 23. august 2019 - 16:04

Hele debatten om Donald Trumps udmelding om at købe Grønland kan på flere planer ende som en fordel for landet.

Det vurderer tidligere kontreadmiral i Forsvarsakademiet, Nils Wang i avisen Sermitsiaq.

Han mener, den amerikanske præsident med sin udmelding vil sende et klart signal til Kina og Rusland om, at USA er en engageret arktisk stormagt, og at Grønland betragtes som en del af USA nære sikkerhedssfære.

Den situation bør Grønland og Danmark i fællesskab udnytte klogt, mener Niels Wang.

- Danmark og Grønland skal sammen sælge sig selv så dyrt som muligt, så der kommer amerikanske investeringer ind i Grønland. Alene den drøftelse vil løfte indholdsniveauet for relationen mellem Danmark og Grønland betydeligt, og det vil have den effekt, at Grønland får en meget direkte indflydelse både udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk, vurderer Nils Wang, og tilføjer, at det bør være åbenbart for alle grønlandske politikere, at der er tale om en kompliceret situation, som kræver, at man står sammen i rigsfællesskabet og udnytter hele statsapparatet til at få lavet den bedst tænkelige deal for hele rigsfællesskabet.

Niels Wangs vurdering af den øgede indflydelse på sikkerhedspolitikken flugter med dagens udmelding fra forsvarsminister Tine Bramsen (S), der netop lover et tættere samarbejde på dette område.

