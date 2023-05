Ekspert: Gør Maj Sund henvender sig oftest til eliten

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 09. maj 2023 - 16:43

Der er løb, yoga for nybegyndere, gåture til fjeldet og aktiviteter i den lokale sportshal. Åbne arrangementer i forbindelse med Gør Maj Sund gør det nemmere og mere overskueligt for interesserede i at deltage i sportslige aktiviteter.

Det mener studieadjunkt i idræt og udeliv under Ilisimatusarfiks Institut for Læring, Victoria Black.

- Jeg kunne forestille mig, at Maaji Nuann er god, hvis man vil vise hvad man udbyder og dermed gøre muligheder for sportslige aktiviteter mere synlige. Det er en god måde at promovere egne tilbud i de lokale områder, siger studieadjunkt i idræt og udeliv i Institut for Læring, Victoria Black til Sermitsiaq.AG.

Fysiske aktiviteter kan være et godt springbræt til et mere aktivt liv. Noget, som Grønlands Idrætsforbund kan have interesse i, da forbundet har en vision om, at Grønland skal være det mest aktive land i 2030. Altså om små syv år.

Trygge rammer kan skabe nye vaner

Udfordringen kan dog være, at arrangementerne oftest er mest tiltalende for personer, der i forvejen dyrker motion eller har overskud i hverdagen, påpeger hun.

- Jeg forestiller mig, at det oftest er eliten, der deltager til arrangementerne. Personer, der har mere overskud og flere ressourcer, er også dem, der kan finde tid til forbigående arrangementer og som viser størst interesse og engagement. Udfordringen i sådanne arrangementer er, at de personer med mindre overskud og færre ressourcer dermed ikke deltager, siger Victoria Black.

For at opnå en mere fysisk aktiv livsførelse for alle, kan der laves flere forskellige tiltag, også uden for maj-måned, påpeger studieadjunkt i idræt og udeliv.

- Vi ser ofte børn være ude på kunstgræsplæner og andre udearealer i sommerhalvåret. Og det kan være fordi, at der er mere lyst. Generelt er børn mere trygge i at være udenfor, når det er lyst og derfor kan deltage mere aktivt i uorganiseret bevægelse. Så en ting, vi kan gøre, er at have flere udeområder med bedre belysning i vinterhalvåret. En anden ting kan være, at der kan være voksne til stede, som kan hjælpe børn med at deltage og inkludere i aktiver, siger hun.

Interesse for læring i bevægelse

Institut for Læring udbyder skolebehovsorienteret kurser til lærere. Og her viser lærere stor interesse og engagement i at indføre mere bevægelse i undervisningen.

- Flere skoler har interesse i at indføre mere bevægelse i undervisningen. Det hele handler om vaner, som kan være svære at ændre. Nogle gange oplever vi, at lærerne lige skal retænke deres planlægning af undervisningen og stole på, at eleverne stadig lærer noget, når de er i bevægelse og bevæger sig væk fra deres stole i klasselokalet, siger hun.

Hun påpeger, at det er svært at regne ud, hvor lang tid det kan tage for et samfund at omlægge vaner i forhold til fysisk aktivitet, men at myndigheder kan være med til at bane vej for bedre muligheder for mere udeliv og aktiviteter inden- og udenfor.