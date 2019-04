Eksperimentet: Socialdemokraterne lover undskyldning efter regeringsskifte

Walter Turnowsky Fredag, 26. april 2019 - 14:00

Der er en officiel undskyldning på vej til de 22 børn, der i 1951 blev tvangsfjernet fra deres familier og sendt til Danmark, hvis Socialdemokraterne overtager regeringsmagten efter et valg.

Det fastslog partiets grønlandsordfører, Karin Gaardsted fra Folketingets talerstol fredag.

Regeringen afviser

Skiftende danske regeringer, deriblandt socialdemokratiske har ellers gentagne gange afvist at give en officiel undskyldning for hændelser i fortiden. Helt i tråd med den linje afviste børne- og socialminister Mai Mercado (K) da også et forslag om en officiel undskyldning, som Aaja Chemnitz Larsen (IA) har stillet.

Men Karin Gaardsted fastslog altså, at Socialdemokratiet støtter forslaget. Direkte adspurgt om partiet vil fastholde den linje, hvis det skulle rykke ind i regeringskontorerne, bekræftede hun dette.

- Det tør jeg godt love, sagde hun.

Kolonitidens mørke skygger

Da også den øvrige opposition støtter forslaget om en undskyldning, er der dermed opbakning, hvis flertallet skifter til rød blok.

- Det handler om omsorgssvigt af den værste slags, lød det fra SF's ordfører Karsten Hønge.

- Kolonitiden kaster stadig så mange år efter mørke skygger ind over os, og især over de mennesker, der direkte er berørt af det.

- Det er ikke fordi en undskyldning på nogen måde kan rette op på de svigt, som børnene er blevet udsat for, men det kan måske lindre lidt, sagde Karsten Hønge, der i samme ombæring opfordrede Inatsisartut til at komme med en tilsvarende undskyldning på vegne af det grønlandske landsråds rolle i sagen.

Med tårer i øjnene

Alternativets Roger Mathiesen sagde, at han mener, at Danmark bør følge eksemplet fra Canada og Australien, der har undskyldt overfor deres oprindelige befolkninger.

- Der er tre af de berørte børn tilstede i dag, og jeg havde faktisk svært ved at holde tårerne tilbage, da jeg talte med dem tidligere, sagde en tydeligt påvirket Roger Mathiesen fra talerstolen.

- Når man så skal stå at høre på, at vi fra statsligt hold nægter at tage ansvar for disse historiske fejl og overgreb, så sårer det mig dybt og jeg bliver fyldt med afmagt og vrede.

Opblødning hos Venstre

I det nuværende folketing er der dog intet flertal for en undskyldning, da Dansk Folkeparti bakker op om regeringens linje.

I modsætning til tidligere afviser Venstre dog ikke længere helt kategorisk, at en undskyldning kan komme på tale. Da Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen i slutningen af februar underskrev en aftale om at lave en historisk udredning om sagen, afviste statsministeren, at der vil komme en undskyldning, når udredningen ligger klar.

Venstres ordfører Sten Knuth sagde i dag, at han ikke går ind for forslaget om en undskyldning, da han vil afvente, hvad den historiske redegørelse når frem til.

- Jeg vil ikke udelukke noget her fra talerstolen, sagde han på et direkte spørgsmål fra Aaja Chemnitz Larsen.

- Jeg vil samtidig dog tilføje, at det er vigtigt, at vi venter på den udredning.