Eksklusion på vej i Siumut?

Merete Lindstrøm Lørdag, 10. april 2021 - 16:55

Efter en til tider mudret indsats fra Siumut i valgkampen med interne stridigheder til åbent skue, er det tid til evaluering. Det oplyser formand Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Formanden vil ikke sætte navne på dem, der evalueres, men han understreger, at det handler om manglende loyalitet og fremsættelse af påstande, der har skadet partiet.

Tidligere formand for partiet Kim Kielsen, er blandt dem, der har kastet grus i maskineriet helt uden omsvøb. Han har hele vejen igennem fastholdt, at han ville fortsætte som formand for partiet, hvis vælgernes ønskede det.

Udmeldingen står i klar kontrast til Erik Jensen og resten af hovedbestyrelsens udmeldinger, om, at mandatet er Erik Jensens med fuld opbakning fra partiledelsen.

- Det er indlysende, at der undervejs har været nogen i partiet, som har hængt partifæller ud i dagspressen i stedet for at kæmpe for partiet bedste, siger Erik Jensen og understreger, at der også er tale om usandheder, som står uimodsagt tilbage.

Derfor skal partiledelsen og bygdebestyrelserne nu kigge på, hvordan de forskellige medlemmer har ageret under valgkampen.

Træt af magtkampe

Erik Jensen oplyser, at partiet er i gang med evaluering af processen og med blandt andet at se på, hvem der har været loyal og ikke loyal, under valgkampen.

- Bestyrelsen har altid arbejdet for og respekteret landsmødets vedtagne beslutninger, og vi har knoklet, for at stå sammen. Når nogen siger ét og derefter gør noget andet i offentligheden og gør noget helt tredje internt i partiet, så er det et problem, understreger formanden.

- Jeg, bestyrelsen og nok hele befolkningen er trætte af magtkampe. Vi er til for befolkningen og landet og ikke omvendt. Det her skader partiets image, siger Erik Jensen.

Om det betyder eksklusion af medlemmer fra partiet vil formanden endnu ikke afsløre.

- Hvad det får af betydning og konsekvenser, det melder vi ud indenfor den nærmeste fremtid, idet disse først skal drøftes i bestyrelsen, siger Erik Jensen.