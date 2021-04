Inga Dora: Vil Kim være med eller ej?

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 08. april 2021 - 12:40

– Nu er det på tide, at Kim Kielsen træffer en beslutning, om han vil være med eller ej i den linje partiet har lagt, fastslår Inga Dora Markussen, organisatorisk næstformand i Siumut.

Efter at valgresultatet er fordøjet, og et historisk magtskifte er en kendsgerning, vil næstformanden gerne se fremad, men bliver harm i stemmen, når hun kan læse, at Kim Kielsen mener, at ”Siumut har væltet sig selv”, hvilket den tidligere partileder har udtalt til det danske nyhedsbureau Ritzau.

- Der er ingen tvivl om, at Kim har været med til at sikre Siumut en fremgang ved valget. Det skal vi glæde os over. Men under valgkampen har Kim via pressen forsøgt at så splid og spille os ud mod hinanden, fastslår Inga Dora Markussen.

Flere invitationer

- Kim har udtalt, at han er blevet holdt ude af valgkampen. Intet er mere forkert. Den nye ledelse har inviteret ham adskillige gange, men han har aldrig mødt op, pointerer Inga Dora Markussen.

Hun oplyser, at den nye gruppe af Siumut-politikere, der var valgt ind i Inatsisartut, holdt møde i går for at se hinanden i øjnene efter en opslidende valgkamp.

- Der var en person, som ikke mødte op. Ja, det var Kim Kielsen, hvilket er enormt frustrerende at opleve. Naturligvis kan han have en god forklaring på at være forhindret, men det ærgrer mig, understreger næstformanden.

Hun mener ikke, at det kan fortsætte på den måde med at køre et helt særligt sololøb, hvor man ikke vil acceptere nederlaget på landsmødet på trods af, at Kim fik det højeste antal personlige stemmer blandt Siumut-kandidaterne.

God stemning i vor gruppe

- Der var en rigtig god stemning i går i vor nye Inatsisartut-gruppe. Alle ville se fremad, og vi har formået at få yngre kræfter ind, der fortæller, at de i højere grad kan se sig selv i den politik, som den nye ledelse afspejler, forklarer Inga Dora Markussen.

Hun er overbevist om, at manglen på de nødvendige antal stemmer skyldes, at vælgerne er trætte af de senere års ustabile politiske kurs, hvor Formanden for Naalakkersuisut har været for usynlig og alt for mange udskiftninger af naalakkersuisoq og skiftende koalitionspartnere.

- Vælgerne husker ikke blot tilbage på et landsmøde. De har de seneste fem seks års ledelse i deres hukommelse, når de gik til stemmeurnerne, forklarer hun, der erkender, at en sideløbende høringsfase om Kvanfjeldet også har haft en afgørende negativ indflydelse.

Illoyal?

Hun ønsker ikke at bruge ordet ”illoyal” om Kim Kielsens ageren siden landsmødet i november.

- Kim har været med til at lægge vort partiprogram, og den har han været tro imod. Men han må indse, at han ikke længere er formand for partiet, understreger Inga Dora Markussen, der håber, at Kim Kielsen vil erkende, at han tabte formandsvalget og derfor må indordne sig under de nye rammer og ledelse.

- Det er jo ligesom en fodboldkamp. Taber man, ja, så bliver man nødt til at acceptere resultatet, siger næstformanden.