Hans Egede statue: Krig om underskrifter

Fredag har tre borgere oprettet et modsvar til den underskriftsindsamling, som blev startet for tre dage siden for at få fjernet Hans Egede-statuen i Nuuk.

Det nye initiativ er oprettet af en forening, som ønsker at bevare statuens placering.

- Vi skal fra vores forening meddele, at vi på ingen måde anerkender ej heller vil gå med til, at man fjerner eller flytter Hans Egede's statue. Derfor har vi igangsat underskriftindsamlingen for bevarelse af Hans Egede's statue i Nuuk, lyder det i begrundelsen for underskiftindsamlingen.

Et varetegn for byen

Den er underskrevet af Orla Dalager, Poul Josefsen og Peter Stefani fra Nuuk Lokalhistorisk Forening.

Orla Dalager understreger over for Sermitsiaq.AG, at statuen er et varetegn for byen, og at mange borgere i landet var med til at få projektet op at stå.

- Der blev startet en indsamling af borgerne på hele vestkysten og menigheder i Danmark, der spædede op. Min egen oldefar, der var handelsforvalter ude i Kangeq, var en af dem, der var i Nuuk og var med til at bære den op på bakken, fortæller han.

Forstår du ikke, at der er nogen, der er kede af, at statuen står, hvor den gør?

- Der skete dårlige ting i 1700-tallet, men hvad kan vi bruge det til nu. Det er ikke alting, der har været dårligt. I dag bliver vi døbt, konfirmeret, gift og begravet, det kan vi jo ikke undvære, siger Orla Dalager.

Tror på flest underskrifter

I skrivende stund har den nye indsamling 97 underskrifter, hvoraf 73 er fra Grønland. Den anden indsamling om at få fjernet statuen har 1250 underskrifter, men det kan ikke ses, hvor underskriverene kommer fra i verden.

Orla Dalager tror fuldt og fast på, at indsamlingen for at bevare statuen nok skal få flere underskrifter end den anden side, der kæmper for at få statuen fjernet.

- Ja det kan vi sagtens. Vi har fået mange tilkendegivelser, så jeg tror vi får flest, siger han.

