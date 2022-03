DTU ønsker flere ingeniører i Arktis

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 19. marts 2022 - 12:57

DTU ved en masse om hvordan man bygger i Arktis og, hvordan man kan bidrage til fiskeri som ingeniør.

DTU’s administrative leder, Lars D. Christoffersen og en delegation er i denne uge i Sisimiut med ønske om at øge samarbejdet, så flere kan blive Arktiske ingeniører.

LÆS OGSÅ: Arktiske ingeniører er eftertragtede

- Jeg håber, at vi i løbet af vores besøg kan finde nye måder at udvikle vores gode samarbejde på, så vi også fremover kan have en tæt dialog med de parter som er afgørende for at sikre fødekæden til ingeniøruddannelserne på Grønland. For jeg er overbevist om, at behovet for dygtige ingeniører kun vil øges fremover, siger Lars D. Christoffersen.

Han understreger, at DTU er stolt over, at kunne medvirke til at uddanne dygtige ingeniører til Grønland, som arbejder i erhvervslivet og i de forskellige samfundsinstitutioner. Han mener, at det er vigtigt at flere bliver ingeniører.

- Der er brug for ingeniører, som har en særlig indsigt i, hvordan man bygger i Arktis, hvordan man sikrer en bæredygtig elforsyning og hvordan fiskeindustrien kan bidrage til Grønlands bæredygtige udvikling, siger den administrative leder for DTU.

Rekruttering af studerende

DTU skal være i Sisimiut i en uge, hvor delegationen blandt andet vil møde studerende, alumner, studieledere, borgmester og folk fra Selvstyret. Derudover vil delegationen opleve campus- og forskningsmiljøet i Sisimiut.

LÆS OGSÅ: Arktiske ingeniørstuderende på besøg

- Der vil også blive afholdt et seminar om videreudvikling af DTU's engagement i Grønland med henblik på at øge rekrutteringen af studerende fremover. Det oplyser DTU i en pressemeddelelse.

Delegationen består ud over dekan Lars D. Christoffersen bl.a. af institutdirektør på DTU Space Henning Skriver, campusdirektør Anders B. Møller og centerlederfor Arctic DTU Susanne Hanson.

Om Arctic DTU Sisimiut

Arctic DTU Sisimiut huser studerende, der læser til Diplomingeniør i Arktisk byggeri og Infrastruktur, Diplomingeniør i Fiskeriteknologi, Det Arktiske Semester for kandidatstuderende og kandidatuddannelserne Nordic Master in Cold Climate Engineering og Arctic Mineral Resources. Det oplyser DTU.

Placeringen af disse programmer i Grønland sikrer, at studerende og ingeniører er tæt på den viden og erfaring, som arbejde i Arktis kan bringe.

Derudover gennemføres en række forskningsaktiviteter og feltarbejde på DTU Sisimiut Campus inden for områder som: