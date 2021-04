Arktiske ingeniører er eftertragtede

redaktionen Tirsdag, 27. april 2021 - 08:04

- Vi oplever ofte, at vores studerende har et job på hånden, allerede inden de har afsluttet uddannelsen, siger Pernille Erland Jensen. Hun er studieleder for DTU’s diplomingeniøruddannelse i Sisimiut i Arktisk Byggeri og Infrastruktur.

Der er nemlig rift om ingeniørerne, som finder ansættelse i såvel den offentlige som den private sektor i både Grønland og udlandet.

Arktisk Byggeri og Infrastruktur Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur udbydes af DTU i samarbejde med Grønlands Selvstyre, og uddannelsen giver de studerende generelle ingeniørkompetencer inden for byggeri, anlæg, energi, indeklima, miljøteknik og planlægning tilpasset arktiske forhold. Uddannelsen tager fire år inklusivt et semesters virksomhedspraktik. Uddannelsen foregår delvist på DTU’s campus i Sisimiut og delvist på DTU’s campusser i Ballerup og Lyngby. Det er også muligt at tage et semester i udlandet. DTU både udbyder og samarbejder om flere uddannelser med en arktisk profil: Diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Diplomingeniør i Fiskeriteknologi

Det Arktiske Semester

Nordic Master in Cold Climate Engineering

Arctic Mineral Resources Kilde: DTU

Den store efterspørgsel afspejles også i statistikkerne. Her kan man se, at fra 2015 til 2018 faldt dimittendernes ledighed støt. I det andet år, efter at de studerende havde færdiggjort deres uddannelse, var de i gennemsnit ledige 3,2 procent af tiden. For andre professionsbachelorer med tekniske uddannelser var dette tal 5,9 procent.

Boom af boligbyggerier

Ifølge Pernille Erland Jensen er efterspørgslen på de arktiske ingeniørkompetencer påvirket af et stort boom af boligbyggerier og etablering af ny infrastruktur i Grønland, men er primært et udtryk for en generel mangel på ingeniører i Grønland.

- Det er tydeligt, at de kompetencer, man får på uddannelsen, i håndtering af samarbejde på tværs af forskellige kulturer, håndtering af udfordrende logistik og evnen til at analysere og tilpasse sig forskellige kontekster, er eftertragtede, fremhæver hun.

20-års jubilæum

Uddannelsen tiltrækker både fra Grønland og Danmark – i 2020 blev der optaget 15 nye studerende, hvoraf de ti kom fra Grønland og resten fra Danmark. Samlet set er 55 procent af alle optagne studerende fra Grønland, og 45 procent er fra Danmark.

Uddannelsen er også attraktiv for personer, der ikke har en studentereksamen. Man kan nemlig godt blive optaget på diplomingeniøruddannelser, hvis man har en erhvervsbaggrund.

- Flere af de studerende på Arktisk Byggeri og Infrastruktur har en erhvervsuddannelse, for eksempel som tømrer, eller er ufaglærte med nogle års erhvervserfaring, som de har suppleret med et et-årigt adgangskursus for at kunne søge ind på uddannelsen, lyder det.

Til september kan diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur fejre 20-års jubilæum. Til den tid vil omkring 150 i alt have gennemført uddannelsen.