Dronning Margrethe kommer til Grønland

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 09. september 2021 - 10:32

Dronning Margrethe skal besøge Ilulissat, Nuuk, Pituffik og Station Nord under sine fire dages ophold i Grønland.

- I Ilulissat ved Diskobugten vil Dronningen blandt andet besøge det nyindviede Ilulissat Isfjordscenter, der formidler den omkringliggende arktiske natur, der er på UNESCO’s verdensarvsliste. Ilulissat er samtidig fødeby for polarforsker og forfatter Knud Rasmussen, der i 1921 var ekspeditionsleder for den 5. Thule-ekspedition. Dronningen markerer 100-året for den berømte ekspedition ved blandt andet at besøge Knud Rasmussens fødehjem i Ilulissat, skriver Naalakkersuisut i deres pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Corona spænder ben for dronninge-besøg

Gallamiddag og bispevielse

Naalakkersuisut skal være vært ved en gallamiddag i Nuuk, og i Hans Egde Kirke vil Dronningen deltage i bispevielse af Grønlands nye biskop, Paneeraq Siegstad Munk.

- Dronningens besøg i Grønland finder sted i 100-året for det første kongebesøg i landet. I 1921 var det Dronningens farfar, Christian 10., der som den første danske monark besøgte landet, og i Nuuk vil Dronningen markere 100-året for Kongebesøget flere steder. Desuden vil Dronningen deltage i et arrangement på Grønlands Universitet Ilisimatusarfik i anledning af 300-året for Hans Egedes ankomst til Grønland, oplyser Naalakkersuisut.

LÆS OGSÅ: Royalt besøg til sommer

Hendes Majestæt Dronningens slutter sin besøg i Nordgrønland med privat besøg ved Thule Air Base i Pituffik samt på Station Nord.

Pressen får mulig for at dække Dronningens besøg i Ilulissat og Nuuk den 8. til 10. oktober. Det bliver dog ikke muligt at dække besøget i Nordgrønland. Et detaljeret program for Dronningens besøg i Grønland vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt, skriver Naalakkersuisut i deres pressemeddelelse.