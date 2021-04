Royalt besøg til sommer

Merete Lindstrøm Onsdag, 28. april 2021 - 10:14

Allerede i sin nytårstale varslede Dronning Margrethe, at hun planlægger en rejse til Grønland til sommer blandt andet for at deltage i markeringen af 300-året for Hans Egedes ankomst til Håbets Ø uden for Nuuk.

Nu ligger sejlplanen klar for Kongeskibets sommertogt, og Grønland er med på ruten, ligesom Færøerne også får besøg af Dronningen i år.

- Besøget i Grønland begynder i slutningen af juli og fortsætter ind i august. De endelige datoer for besøgene på Færøerne og i Grønland meldes ud snarest, lyder det i en pressemeddelelse på kongehusets hjemmeside.

Sidst dronningen gæstede Grønland var i 2015.

Ikke den store fejring

Fejringen af Hans Egede bliver dog ikke helt så stor som man kunne have forventet. Kommunen har nemlig valgt at bruge de afsatte penge er nemlig blevet omdirigeret til andre formål. Borgmester Charlotte Ludvigsen har oplyst, at midlerne konkret vil blive brugt på byudsmykning og på at markere Nuuks grundlæggelse i 2028.

Hendes Majestæt Dronningen går officielt ombord på Kongeskibet Dannebrog den 4. maj klokken 12.00

Dette års sejlsæson fører Dronningen til Genforeningsfejring i Sønderjylland, på togt til Færøerne og Grønland og på sommertogt til kommunerne Thisted, Esbjerg og Fanø, skriver Kongehuset.

Det var ikke muligt at gennemføre togter med Kongeskibet Dannebrog i 2020 på grund af Covid-19-situationen.