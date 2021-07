Doris forlanger status på Sermersooq-sag

Thomas Munk Veirum Onsdag, 28. juli 2021 - 07:43

Sidste år åbnede det daværende Naalakkersuisut en opsigtsvækkende tilsynssag mod Kommuneqarfik Sermersooq, fordi Selvstyret vurderede, at kommunens praksis med at skaffe lejeboliger til borgerne kunne være i strid med loven.

Kommuneqarfik Sermersooq siger selv, at den har forsøgt at imødekomme boligmangel i hovedstaden ved at indgå lejekontrakter med private investorer. De private investorer opførte omkring 300 lejligheder, som kommunen videreudlejede til borgere.

Ordningen koster kommunen et millionbeløb årligt, fordi den giver et løbende underskud.

LÆS OGSÅ: GE og SIK: Løs boligsagen i fordragelighed

Efter længere tids korrespondance valgte Naalakkersuisut at sende kommunen for Kommunernes Tilsynsråd i oktober sidste år.

Siden da har det været småt med nyt i sagen, men nu vil Siumuts Doris J. Jensen have en status fra det nye Naalakkersuisut. Hun har derfor stillet en række paragraf 37-spørgsmål, hvor hun kræver svar på, om det nye Naalakkersuisut vil lukke sagen mod kommunen, og hun vil også vide, hvem der er ansvarlig naalakkersuisoq i sagen.

Tidligere borgmester er ansvarlig for tilsyn

Sermitsiaq.AG har ligeledes forsøgt at få en status på den alvorlige sag, der altså handler om hundredevis af familiers hjem.

Tilbage i juni oplyste Selvstyret til Sermitsiaq.AG, at Indenrigsafdelingen er blevet flyttet fra Formandens Departement til Departement for Finanser og Indenrigsanliggender i forbindelse med dannelsen af den nye koalition efter valget i foråret.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut sender Sermersooq i Tilsynsrådet

Det er Indenrigsafdelingen, der har ansvaret for tilsynet. Dermed er det tidligere borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA), der på papiret er den ansvarlige naalakkersuisoq, da hun er naalakkersuisoq for finanser og indenrigsanliggender.

Det var i Asii Chemnitz Narups tid som borgmester, at kommunen begyndte at bruge den omstridte metode til at skaffe boliger.

Departementet oplyste videre, at tilsynet med Kommuneqarfik Sermersooqs boligforsyning af borgerne i Nuuk fortsat er i gang.

Afventer Tilsynsrådet

- Tilsynsrådet holdt i november 2020 et møde i sagen. På det møde blev det besluttet, at sagen skal yderligere belyses, inden Tilsynsrådet kan foretage en vurdering og afgørelse i sagen, har departementet oplyst i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Tilsynsrådet eller svar på uddybende spørgsmål fra naalakkersuisoq Asii Chemnitz Narup.