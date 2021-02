GE og SIK: Løs boligsagen i fordragelighed

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 11. februar 2021 - 16:48

SIK’s afdeling i Nuuk, NSIP og Grønlands Erhvervs afdeling i Nuuk opfordrer på det kraftigste Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq til at sætte sig ved samme bord og forhandle sig frem til en løsning om en boligsag.

Boligsagen handler om, at Kommuneqarfik Sermersooq har lejet omkring 300 boliger i Nuuk af private bygherrer og fremlejet boligerne gennem kommunens boligselskab Iserit. Selvstyret er i tvivl om, kommunens metode til at skaffe boliger i Nuuk er inden for lovens rammer og har bragt sagen for Kommunernes Tilsynsråd.

Se på det hele billede

Nuuks afdelinger under SIK og GE opfordrer til, at parterne i boligsagen kigger på hele regnestykket. I en pressemeddelelse fortæller GE og SIK, at Kommuneqarfik Sermersooqs ordning har banet vej for, at mere end 500 boliger, ”der ellers ikke ville blive bygget, i dag er opført”, og at dette skaber beskæftigelse og boliger:

- For NSIP er det vigtigt, at beskæftigelsen for vores medlemmer fortsat er høj, og at der bliver boliger til rimelige priser for vores medlemmer, siger formand for NSIP, Josef Therkildsen.

Investeringslyst hæmmes

GE’s afdeling i Nuuk mener, at hele byggesektoren har brug for stabilitet og gode rammer i stedet for svingende boligpolitik på anlægsområdet.

At Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq slås om, hvorvidt kommunen kan have boligordning som nu, skaber ikke god incitament for udvikling i anlægsbranchen:

- På langt sigt skal anlægsområdet være stabilt for at GE’s medlemmer fortsat vil investere i boliger. Rammerne skal være stabile og ikke præget af svingende aktivitet. På den måde vil erhvervet kunne fastholde gode og stabile medarbejdere samtidig med, at lærlinge vil kunne få en uddannelse, udtaler Nungo Pedersen, formand for lokalafdelingen i Nuuk, Nungo Pedersen.

Da Selvstyret indgav sagen til kommunernes tilsynsråd har et dansk pensionsselskab set sig nødsaget til at trykke på pauseknappen og afvente sagens udfald, før selskabet kan investere på boliger og infrastruktur i Nuuk.

- Det er yderst skadeligt for investeringslysten, ikke alene i Nuuk, men i hele Grønland. Vi har alle brug for politisk stabilitet, Så venligst sæt jer ved forhandlingsbordet og få skabt ro til glæde og gavn for NSIP’ og Nuummi Sulisitsisut’s medlemmer – ja, for hele samfund, opfordrer de to organisationer.