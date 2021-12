Donnas Dyreklinik: Vi kan ikke hjælpe slædehundene selvom vi vil

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. december 2021 - 11:48

Slædehundene i Nordgrønland er ladt i stikken på grund af mangel på dyrlæger i området. Qeqertalik Kommune har blandt andet i Qasigiannguit henvist hundeejere til at ringe til Donnas Dyreklinik i Nuuk, hvis hundene skulle får brug for dyrlægebehandling eller medicin. Det overrasker klinikchef i Donnas Dyreklinik, da der ikke er nogen forudgående aftale mellem dem og kommunen.

- Det er beklageligt, at hundeejerne er sat i denne situation, at de ikke kan få udleveret medicin til deres syge dyr. Men ifølge loven kan vi ikke give medicin til dyr, som vi ikke har tilset. Derfor kan vi ikke hjælpe hundeejerne, selvom vi vil. Ellers risikerer dyrlægerne at miste deres autorisation, forklarer Tom Amtoft, klinikchef i Donnas Dyreklinik.

Donnas Dyreklinik oplyser, at de siden kommunens henvisning har modtaget flere henvendelser fra Nordgrønland, hvor hundeejere beder om medicin til deres hunde.

Ændringer skal der til

For at dyrlægerne kan give medicin eller behandling af et dyr, så skal dyrlægen have tilset dyret fysisk. Hvis en dyrlæge begynder at give medicin til dyr, som ikke er tilset, kan dyrlægen miste sin autorisation og dermed miste sit arbejde.

Tom Amtoft fortæller, at der skal lovændringer til, før dyrlægen i Nuuk kan begynde at konsultere for eksempel slædehunde i Nordgrønland.

- Vi håber, at der kan ske en lovændring, så dyrene i landet får nemmere adgang til dyrlægebehandling. Det kan for eksempel være en form for telemedicin, hvor vi konsulterer dyrene online, mens ejeren er vores forlængede arm under konsultationen, fortæller Tom Amtoft.

- Hvis ordningen kan blive sådan er det selvfølgelig stadig ikke optimalt, men det er den næstbedste løsning for dyrene, siger han.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra den ansvarlige Naalakkersuisoq.