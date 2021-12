Dyrlægemangel udfordrer hundeejere i nord

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 14. december 2021 - 09:49

Flere forskellige typer medicin til slædehunde kan ikke længere hentes på kommunekontoret i blandt andet Qasigiannguit, hvor slædehundeejere i stedet henvises til Donnas Dyreklinik i Nuuk, da der ikke er en dyrlæge i Ilulissat.

Det oplyser kommunekontoret i Kommune Qeqertalik til borgerne.

Det drejer sig denne medicin:

P-sprøjte

Roxanan (mod infektion og betændelse)

Diakur (mod diarré og opkastning)

Noromectin Pasta (ormekur)

Pencillin

Sårsalve (mod mindre sår)

- Hundeejerne bedes kontakte Donnas Dyreklinik i Nuuk, hvor dyrlægen vil vurdere, om der er behov for medicin. Sådan vil det være, indtil der er en dyrlæge i Ilulissat og sende medicin til det, skriver Sullissivik i Qasigiannguit.

Uacceptable forhold

Inatsisartutmedlem og ambassadør for slædehundevæddeløb, Doris J. Jensen (S) mener, at hundeejernes forhold i Nordgrønland er uacceptable:

- Vi er ved at løbe tør for dyrlæger i landet. Især Nordgrønland mangler dyrlæger. Det resulterer i, at hunde ikke kan få behandling. Derfor bør der handles nu, så hundene kan få mulighed for behandling, skriver Doris J. Jensen på sin politiske side.

Hun påpeger i sin skrivelse, at Naalakkersuisut bør handle og bane vej for muligheder for flere praktikpladser for dyrlægestuderende, så Grønland kan sikre sig flere dyrlæger i fremtiden.

- Dyrlægemanglen er en stor udfordring for såvel dyrlægeembedet og for slædehundeejere. Derfor bør der findes en holdbar løsning, skriver Doris J. Jensen.