Domstole genåbner gradvist

Grønlands Domstole har været i nødberedskab siden 13. marts på grund af coronakrisen. På mandag 27. april åbner domstolene gradvist op igen, og de vil i første omgang have fokus på genoptagelse af kriminalsager og familieretlige sager, oplyses det i en pressemeddelelse.

Retterne afvikler resten af sagerne, efterhånden som det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

- Ved planlægningen af, hvilke retsmøder, der skal afholdes først, vil der blive taget hensyn til lokale forhold, og til de enkelte retters kapacitet og praktiske muligheder for at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger, står der i meddelelsen.

Genåbnes samtidig med Danmark

Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstole, og derfor sker genåbningen samtidig med, at domstolene i Danmark åbner:

- Med genåbningen kan mange dommere komme tilbage i retssalene og sikre vores retssamfund. Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger, som gør, at vi kan få domstolene op at køre i højest mulig kadence, uden at det går ud over sundhedsmæssige hensyn, siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelse.

Dommer: Det vil tage tid at indhente det forsømte.

Mens domstolene har været i nødberedskab har stadigvæk behandlet sager som blandet andet grundlovsforhør og afsagt kendelser om indgreb, hvis de hastede.

Administrerende dommer, Stig Nørskov-Jensen, kan ikke sige, hvor lang tid, det vil tage kredsretter og Retten i Grønland at indhente det forsømte:

- Men det kommer til at tage tid, da der blandt andet er flere parametre, der er afgørende for berammelse og afvikling af sagerne ved retterne, oplyser Stig Nørskov-Jensen i en mail til Sermitsiaq.AG.