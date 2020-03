Domstole går i nødberedskab

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. marts 2020 - 17:24

- Grønlands Domstole består af flere små enheder, så for bedst muligt at sikre, at vi er i stand til at varetage de samfundskritiske opgaver, der hører under vores område, er det besluttet at begrænse sagsbehandlingen til de opgaver, som ikke kan udsættes, oplyser landsdommer Kirsten Thomassen i en pressemeddelelse.

Grønlands Domstole vil således på samme måde som de offentlige myndigheder i Danmark iværksætte et nødberedskab i foreløbigt 2 uger med henblik på at kunne varetage kritiske opgaver.

Grønlands Domstole vil behandle følgende sager:

Grundlovsforhør

Fristforlængelser

Afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster

Hovedforhandling af sager med tilbageholdte, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes

Retsmøder efter retsplejelovens § 343, der ikke kan udsættes

Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt

Andre sager, hvor det af hensyn til parter, vidner, tiltalte og forurettede vil være helt uproportionalt at udsætte sagens behandling, når retten skønner, at sagen kan gennemføres på forsvarlig vis

Modtagelse af dokumenter til Registreringen

Visse konkurssager af hastende karakter

Det vil være op til en konkret vurdering, hvorvidt en sag opfylder ovenstående betingelser.

Følgende sager kan ikke forventes behandlet:

Kriminalsager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

Familieretlige sager

Fogedsager og tvangssalg

Dødsboskiftesager

Notarialforretninger

Retsbygningerne er foreløbig lukket for personlige henvendelser, og der opfordres til, at borgerne tager kontakt via mail, der findes på www.domstol.gl.

Der gøres opmærksom på, at processkrifter, stævningerr og konkursanmodninger snildt kan sendes elektronisk, så man undgår den direkte menneskelige kontakt.