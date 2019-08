Dom i stor hashsag i dag

Redaktionen Torsdag, 08. august 2019 - 08:08

I dag falder der endelig dom over syv personer, der er tiltalt for at indsmugle og sælge i alt næsten 60 kilo hash.

Ved kredsretten blev alle syv kendt skyldige i indsmuglingen og blev idømt anstaltsanbringelser på mellem 5 år og 8 måneder og 3 år og 9 måneders anbringelse i anstalt. I Dag skal Landsretten så afgøre, om den er enig i den dom.

Ifølge anklagen skete indsmuglingen ved at nu tidligere medarbejdere ved Tele Post opsnappede pakker med hash på postcentret i Nuuk, der var blevet sendt til fiktive adresser.

Nyt vidne

Under ankesagen var Tele-Posts centerchef i Nuuk indkaldt som nyt vidne.

Hun var indkaldt, fordi hun kunne forklare retten om arbejdsgangene i Tele-Post, herunder særligt om procedurerne for de af hendes medarbejdere, der tager imod pakker fra Danmark og øvrige udland.

Centerchefen forklarede over for retten i detaljer, hvordan pakker sendt til Grønland fra Danmark som regel ankommer sidst på eftermiddagen eller om aftenen. Derfor bliver de som regel hentet i lufthavnen af en postmedarbejder den efterfølgende morgen.

Procedure ændret

To af de tiltalte, på henholdsvis 25 og 28 år, arbejdede i perioden 2015-2017 i Tele-Post, og det var her, at de ifølge anklageskriftet opsnappede pakker sendt fra Danmark.

Pakker, der indeholdt hash, og som røg udenom toldernes stikprøvekontroller med hunde. Det kunne eksempelvis ske i postbilen på vej tilbage fra lufthavnen.

- Dengang (i perioden 2015- 2017, red.) kunne vi ikke vide, om en sæk var åbnet på vej fra lufthavn til postkontoret. I dag har vi 100 procent overvågning, sagde centerchefen.

