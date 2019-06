Anklage: Postansatte opfangede pakker med hash

Walter Turnowsky Mandag, 24. juni 2019 - 16:37

Det var et nøje udtænkt system til indsmugling af hash, som syv personer over en periode på to år benyttede. Det lod kredsretten sig overbevise om, da den behandlede sagen for et år siden

I morgen, tirsdag starter så ankesagen ved landsretten. Alle syv dømte har nemlig anket skyldsspørgsmålet.

Hashsagen Hovedtiltalen i hashsagen er delt op i tre forhold, som er foregået i forskellige tidsperioder. Forhold 1: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. juli 2015 og 6. november 2015. Her skulle gruppen have smuglet 6,8 kilo hash fra Danmark til Grønland. Dette skulle være sendt med seks pakker, som to af de tiltalte skulle have opsnappet i postcentralen i Nuuk. Anklagerens vigtigste bevis er håndskriften på de adresselabels, som er fundet på pakkerne. De kan med stor sandsynlighed knyttes til den ene af de tiltalte. Der er ligeledes sket pengeoverførsler til Danmark i den periode. Der ikke fundet spor af hash i pakkerne. Forhold 2: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. november 2015 og 31. december 2016. Her skulle gruppen have smuglet 27,6 kilo hash til Grønland. Anklagerens vigtigste bevis er, at en af de tiltalte har sendt 966.000 kroner til to konti i Danmark. De penge skulle være brugt til indkøb af hash på Christiania. Der er ikke fundet pakker i denne periode. Forhold 3: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 1. januar 2017 og indtil 24. juli 2017. Her skulle gruppen have smuglet 27,1 kilo fordelt på otte pakker til Grønland. To af pakkerne indeholdende henholdsvis 2 og 5 kilo hash er blevet opsnappet af tolden. Den ene af de tiltalte havde efter anklagen til opgave at opsnappe pakkerne i postcentralen inden de blev leveret til adressen. Anklagerens beviser omfatter her blandt andet sammenligninger af håndskrift, fingeraftryk, pengeoverførsler, telefonaflytninger og videooptagelser. Derudover er den hovedtiltalte anklaget for en stribe forhold om blandt andet vold og trusler.

Ifølge anklagen var det en nu 30-årig mand, der organiserede indsmuglingen, som foregik ved at pakker med hash blev sendt fra Danmark til Grønland. Men inden pakkerne kunne bringes ud, blev de opsnappet af først én og siden en anden postansat. De holdt øje med pakkerne via track- and tracenumre.

Det er dog kun to pakker hash på henholdsvis to og fem kilo hash, der er blevet opsnappet af tolden. Med hensyn til de resterende omkring 57 kilo er beviserne mere indirekte i form af fingeraftryk, pengeoverførsler og sammenligning af håndskrifter.

Især når det gælder 27,6 kilo hash, som skulle være indsmuglet mellem 7. november 2015 og 31. december 2016, er beviserne primært baseret på pengeoverførsler (forhold 2, se faktaboks).

Ved kredsretten blev de syv ªdømt i overensstemmelse med anklageskriftet:

A: nu 30-årige mand. Han er i kredsrettet for at have styret hele indsmuglingen, afhentning af pakkerne, forsendelsen af penge og salget af hashen. Ifølge anklageskriftet har de øvrige seks handlet 'efter nærmere instruktion' fra ham. Han blev idømt fem år og otte måneders anbringelse i anstalt.

B: nu 26-årig mand. Ifølge dommen fra sidste år havde han rollen, som den der fordelte pengene og sørgede for distributionen af hash til dealerne i Nuuk. Han blev idømt fem års anbringelse.

C: nu 25-årig mand. Hans rolle har i anklagerens øjne ligeledes været at stå for fordelingen af hash og penge i Nuuk. Han er ligeledes dømt for at have opsnappet fire af pakkerne i 2015, mens han var var ansat i postcentret i Nuuk. Han blev idømt fem års anbringelse.

D: nu 28-årig mand. Han er dømt for at have opsnappet hovedparten af pakkerne mens han var ansat i postcentret i Nuuk. Han blev idømt fem års anbringelse

E: nu 39-årig mand. Han er tiltalt for at have sendt pakkerne fra Danmark til adresser i Grønland. Herefter skal han have videregivet track- and tracenumrene til tiltalte C og D, så disse kunne opsnappe pakkerne inden de blev bragt ud. Han blev idømt fem års anbringelse

F: nu 27-årig mand. Hans rolle var det, ifølge anklageren, at overføre pengene til en stribe konti i Danmark, så der kunne købes hash på Christiania for dem. Det drejser sig om 966.000 kroner i 2015 og 2016, samt 700.000 kroner i 2017. Han blev idømt fem års anbringelse

G: nu 28-årig kvinde. Hun er kæreste med F. Hun har overført 250.000 kroner til danske konti i 2017. Hun indrømmer overførsel af penge, men siger, at hun intet kendskab havde til, at de skulle bruges til hash. Hun idømt anbringelse på tre år og ni måneder.

Selvom de tiltalte er dømt for at have forskellige roller i sagen, så er de i kredseretten dømt for den samlede smugling, da de ifølge anklagen har planlagt det hele i fællesskab, 'i forening og efter forudgående aftale’, som det hedder i anklageskriftet. G er dog kun dømt for den smugling, der skulle have foregået i 2017.

Nu bliver det så op til landsretten at tage stilling til om den vurderer beviserne på samme måde som kredsretten.