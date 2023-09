Dom i Ivaaraq-sag: Tidligere ansat dømt for voldtægt

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 21. september 2023 - 16:02

Over et år efter en beboer i et døgntilbud for personer med handicap Ivaaraq uventet fødte et barn, er der endelig en retslig afslutning i sagen.

Kujalleq Kredsret dømmer den tiltalte, en 62-årig mand der er tidligere ansat i Ivaaraq anbringelse i anstalten i to år og ni måneder. Dermed har Kujalleq Kredsret fulgt anklagemyndighedens påstand om foranstaltning i sagen.

Den 62-årig mand har i kredsretten erkendt at have haft samleje med kvinden to gange mellem jul og nytår i 2021, mens han var ansat.

Manden er dømt for at have begået voldtægt og for at have samleje med en person, der på grund af sin fysiske eller mentale handicap eller retardering, ikke kan modsætte sig samlejet.

Sagen har dermed en retslig afslutning. Ivaaraq-sagen har skabt en stor debat i samfundet, hvor flere efterspørger bedre tilsyn i institutioner og døgntilbud for personer med handicap.

Voldtægt endte i graviditet

Den nu dømte mand er tiltalt for at have voldtaget en kvinde med multihandicap flere gange, mens han var ansat i Ivaaraq i perioden fra 15. november 2021 til 1. januar 2022. Overgrebene har fundet sted, mens den tiltalte i sagen var ansat i Ivaaraq, og har dermed plejepligt for beboerne i Ivaaraq.

Overgrebene har resulteret i, at kvinden senere fødte et barn. Kvinden har ikke eget talesprog og har ikke førlighed i arme og ben på grund af spastisk lammelse, og kan derfor ikke modsætte sig.

Et DNA-match har påvist, at den 62-årige mand er far til det barn, som kvinden fødte i starten af september sidste år.

Fratages ret til arbejde

- De to år og ni måneder viser jo, at retten ser forbrydelsen meget alvorligt. Det man har gjort, at man har haft samleje med en multihandicappet kvinde, som ikke kunne værge for sig. Manden har erkendt at have haft samleje med kvinden to gange på en nat, og det har faktisk resulteret i, at kvinden blev gravid og fødte et barn, siger specialanklager Lars Petersen til Sermitsiaq.AG.

Anklagemyndigheden har gået efter en erstatning på 80.000 kroner. Kredsretten har fastsat en erstatning på 150.000 kroner. Kredsretten har også fulgt anklagerens påstand om, at manden ikke må have ret til at arbejde i institutioner og plejehjem, hvor beboere har handicap. Fratagelse af retten til at arbejde i institutioner skal gælde i fem år.