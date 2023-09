Ivaaraq-sagen: Overgreb har fundet sted i halvanden måned

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 20. september 2023 - 10:58

En 62-årig mand skal for retten i Kujalleq Kredsret i morgen torsdag den 20. september, anklaget for at have begået voldtægt og seksuel udnyttelse af en kvinde, der på grund af sindssygdom eller mental retardering ikke kan modsætte sig overgrebene.

I anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG har modtaget via aktindsigt fremgår det, at et ukendt antal overgreb er sket i en periode fra 15. november 2021 til 1. januar 2022 på institutionen Ivaaraq, hvor kvinden bor.

Som følge af overgrebene blev kvinden gravid og fødte et barn 2. september 2022.

Ret til arbejde og godtgørelse

Det er allerede kommet frem, at anklageren går efter to år og ni måneders foranstaltning af den anklagede.

Hvis retten finder ham skyldig i anklagerne, kræver anklagemyndigheden yderligere, at den anklagede frakendes ret til at arbejde i institutioner, plejehjem og andre beskyttede boliger i fem år. Dermed vil den anklagede ikke kunne arbejde med personer med handicap de næste fem år, hvis han findes skyldig i retssagen i morgen.

Vil ikke kommentere nu

Yderligere kræver anklagemyndigheden, at den tiltalte skal betale en erstatning på 80.000 kroner i tortgodtgørelse.

Manden har under sin fremstilling i grundlovsforhør i november erkendt, at det er ham, der har voldtaget den dengang 22-årige kvinde. Sermitsiaq.AG har spurgt forsvaret, hvordan den tiltalte forholder sig til anklagerne ved retssagen.

- Vi finder det mest passende at fremkomme med forsvarets påstand i retten i morgen, oplyser forsvarer Finn Meinel til Sermitsiaq.AG.

Grønlands Politi oplyser, at politiet har afsluttet efterforskningen i Ivaaraq i forbindelse med Ivaaraq-sagen.

- Der er foretaget en grundig efterforskning af sagen, og politiet har ingen indikationer på, at der skulle være flere hændelser, oplyser vicepolitiinspektør og efterforskningsleder i sagen, Lars Bjerregaard.