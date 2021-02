Dobbeltvalg: Mulig optur for dobbeltmandater

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 24. februar 2021 - 11:45

Sæt kryds ved et navn til Inatsisartutvalg. Hiv den anden stemmeseddel frem. Find samme navn, og sæt kryds.

Det scenarie kan meget vel udspille sig i de kommende valg til både Inatsisartut, kommuner og bygdebestyrelser den 6. april.

Selvom der er risiko for, at landspolitikken overdøver de kommunalpolitiske emner under valgkampen, så får de kandidater, der stiller op til både Inatsisartut og kommunalvalget rig mulighed for at føre valgkamp, vurderer valgdeltagelsesforsker:

- Der kan være stordriftsfordele for dobbeltmandater i at føre valgkamp begge steder, da politikerne kan gøre sig mere synlige, siger forsker i valgdeltagelse og professor i Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen og fortsætter:

- Det er også en fordel for politikeren at være opstillet begge steder, da vælgerne får mulighed for at stemme på personen begge steder. Og sandsynligheden for at det sker er høj, siger forsker inden for valgdeltagelse, Kasper Møller Hansen til Sermitsiaq.AG.

Kandidaters eget ansvar

Siumut, har ved deres landsmøde i november 2020 genindført medlemmernes mulighed for at have dobbeltmandat.

En hurtig rundringning til partier viser, at partierne er enige på det punkt. Det er okay at arbejde både i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen, hvis man kan påtage sig ansvaret og klare opgaverne.

LÆS OGSÅ: Siumut genindfører dobbeltmandater

Nunatta Qitornais Aleqa Hammond udtrykker det således:

- Der er ingenting til hinder for, at en kandidat stiller op til hvert valg, hvis vedkommende er sikker på at kunne løfte opgaverne lige godt. Hvis der er vilje til arbejdet begge steder, er det i orden for os, siger Aleqa Hammond (NQ) til Sermitsiaq.AG.

Både Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Naleraq og Atassut udtrykker tydeligt, at det er kandidatens eget ansvar, hvis kandidaten stiller op til begge valg. Det er ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra Samarbejdspartiet.

- Kandidatens skal selv kunne forklare over for vælgerne, hvorfor hun eller han stiller op til begge valg. Som sagt er der frihed til at kunne stille op til begge valg, på eget ansvar, siger IA’s formand Múte B. Egede.

Travl valgkamp

Der er dog også ulemper for partier og især kandidater ved, at føre valgkamp begge steder. Det kan kræve ekstra tid og kræfter at følge med i valgkampen, og have tungen lige i munden for at føre valgkamp på landsplan og i kommunalt regi.

- Hvis politikeren kan formå at føre valgkamp begge steder, kan det blive en stor fordel. Men lokale sager kan blive sværere at løfte, da vælgerne kan tendere til at fokusere mere på det politiske arbejde på landsplan, siger valgdeltagelsesforskeren.

Han påpeger samtidig, at det kan blive svært for de helt nyslåede politikere, der stiller op første gang at slå igennem, da de mere erfarne politikere huskes mere af vælgerne.