Forsker: Dobbeltvalg gavner valgdeltagelse

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 23. februar 2021 - 12:40

Det er måske ikke så galt at sætte samme valgdato for kommunalvalget og Inatsisartutvalget.

Erfaringer viser, at når der er to valg, hvor det ene valg anses for vigtigere af befolkningen, så kan valgdeltagelsen smitte af på det andet valg.

I dette tilfælde er stemmeprocenten til inatsisartutvalg højere. Hvilket betyder, at valgdeltagelsen til kommunalvalget kan nå nye højder, mener en forsker inden for valgdeltagelse, Kasper Møller Hansen.

- Vi kan forvente, at valgdeltagelsen bliver rekordhøj for kommunernes vedkommende til det kommende valg. Valgdeltagelsen ved Inatsisartut kan forventes at være uændret, siger han.

Kasper Møller Hansen er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og har forsket i valgdeltagelse de sidste 12 år.

Et løft for andre valg

Forventningen er, at kommunalvalget i Grønland får gylden opmærksomhed af vælgerne i år. Valgdeltagelsen til Inatsisartut kan snildt smitte af på både kommunalvalget, bygdebestyrelsesvalget og valg til menighedsrådet, der falder samme dag.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 lå stemmeprocenten på 61,1 procent, mens stemmeprocenten til Inatsisartutvalget i 2018 lå på 71,9 procent.

- Ved dette valg er der stor sandsynlighed for, at folk, der normalt kun stemmer til Inatsisartut, også vil stemme til kommunalvalget. Det er nemmere at stemme til begge dele, da valgene falder på samme dag, siger valgdeltagelsesforskeren.

Da danskerne tilbage i 2001 skulle til valg til både Folketinget og kommunerne, fik kommunalvalget større opmærksomhed end normalt. Overordnet stemte op mod 85 procent af befolkningen til kommunalvalget i 2001, selvom stemmeprocenten op til da lå på maksimalt på 73 procent.

- Der kan man sige, at valgdeltagelsen til kommunalvalget steg til rekordhøjde. Stigningen skyldtes, at valget faldt sammen med folketingsvalget, hvor stemmeprocenten er på omkring 80 procent, siger Kasper Møller Hansen til Sermitsiaq.AG.

Kryds ved samme parti

Endvidere vurderer Kasper Møller Hansen, at partierne kan ende med at have omkring samme lokale resultat i både Inatsisartut og kommunerne.

- De er to uafhængige valg. Men vælgerne får her mulighed for at sætte kryds ved samme parti til Inatsisartutvalg og kommunalvalget, siger han.