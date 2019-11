DMI: Usædvanligt at så store dele af landet rammes af storm

Redaktionen Torsdag, 14. november 2019 - 14:01

Det er usædvanligt, at næsten hele den grønlandske vestkyst påvirkes af storm, og flytrafikken indstilles i hele landet. Det sker i dag torsdag, skriver dmi.dk.

Når stormlavtrykket med kurs mod Syd- og Vestgrønland møder Grønlands høje og store iskappe, tvinges lavtrykket op langs vestkysten af Grønland med kraftige stuvningsvinde til følge, store mængder nedbør og voldsom turbulens nær Grønlands høje fjelde.

Det er alt sammen vejrfænomener, der gør det ekstremt farligt at flyve i Grønland i dag.

DMI’s vejrtjeneste i Kangerlussuaq i Grønland har meldt ud om risiko for kraftig turbulens, og på baggrund af disse meldinger har Air Greenland i går besluttet, at de indstiller flytrafikken i dag, torsdag.

Usædvanligt omfang

- Vi er vant til kraftige storme her i Grønland. Men for det meste er det kysterne, som bliver berørt. Kangerlussuaq Lufthavn ligger rigtig godt vejrmæssigt, og fly kan stort set altid lande og lette. Det er hele to år siden, at vi sidst måtte lukke Kangerlussuaq Lufthavn ned for flyvning, fortæller Anette Hartvig Nielsen, som er meteorolog og daglig leder i DMI’s vejrtjeneste i Kangerlussuaq.

- Efteråret og starten på vinteren har generelt været underlig i år. Frosten har endnu ikke indfundet sig, og der ligger derfor heller ikke nogen sne endnu, siger Anette Hartvig Nielsen.

Sarfaq Ittuk også ramt

Sarfaq Ittuk meddelte også i dag, at det er usikkert, om kystskibet kan anløbe Paamiut. Der vil være yderligere oplysninger om ankomst til Paamiut i aften klokken 20:00, lyder det fra Arctic Umiaq Line.

Air Greenland oplyser på sin hjemmeside, at fredagens flyvninger vil blive afviklet normalt, såfremt forholdende tillader det. Torsdagen flyvninger flyttes til lørdag d. 16 november.