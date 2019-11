Stormvarsel: Al flyvning indstilles torsdag

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 13. november 2019 - 13:51

I morgen torsdag rammes store dele af landet af et uvejr, der vil lamme hele lufttrafikken i Grønland.

Ifølge DMI vil der være vindstyrke på op til 25 meter per sekund i Nuuk og vindstyrke på op til 20 meter per sekund andre byer i landet.

Air Greenland ruster sig til det kommende stormvejr, og planlægger allerede at indstille al flyvningen. Det meddeler Air Greenland i en pressemeddelelse.

- Vind og vejrforholdene langs størstedelen af Grønlands vest- og østkyst vil overstige de maksimale værdier Air Greenland tillader sine fly og helikoptere at flyve i, lyder det.

Alle passagerer ombookes

Det betyder at alle indenrigs- og udenrigsflyvninger, der er planlagt til i morgen torsdag den 14. november, udsættes til et andet tidspunkt. Air Greenland oplyser, at der arbejdes på at ombooke alle passagerer hurtigst muligt.

- Der er dårligt vejr med mulighed for kraftig turbulens langs hele kysten, så vi er nødsaget til at udsætte alle vores flyvninger. Vi tager beslutningen for at sikre vores passagerer og personales sikkerhed, siger Operationschef hos Air Greenland, Niels Chemnitz Frederiksen.

Gælder alle byer

Der vil være byer og steder, hvor vejret er mildere i forhold til andre byer. Men alle steder i landet vil være ramt af uvejret, der rammer den største del af landet.

- I nogle byer vil passagererne opleve at deres afgang bliver aflyst selvom det ser ud til at vejret er godt der hvor de står. Men for at et fly kan flyve til en destination, så skal der af sikkerhedsmæssige årsager være en alternativ lufthavn langs den oprindelige rute for at de må flyve, lyder det.

- Vi har et godt rutenetværk med gode lufthavne der normalt sikrer vores ruter. Men i morgen er det ekstraordinært dårligt vejr langs kysten og vi kan ikke sikre alternative lufthavne til vores rutefly.

De berørte passagerer vil blive ombooket hurtigst muligt og få direkte besked. De rejsende bedes holde sig orienteret på Air Greenlands hjemmeside.