DJØF bakker op om AK's bekymringer om fastholdelse

Walter Turnowsky Torsdag, 07. marts 2019 - 14:19

AK's formand Dina Olsen har endnu engang peget på et velkendt problem, nemlig at tilkaldte medarbejder tager stor viden med sig, hvis de flytter tilbage til Danmark efter kort tid.

Og i DJØFs fællesklub i Grønland dele man denne bekymring.

For selvom problemet er velkendt, så er der langt fra nok fokus på det, mener fællesklubbens formand, Kenneth Lund Bøjler.

- Vi er rigtig glade for de mange unge dygtige kolleger, som kommer med den nyeste viden. Tilsvarende er vi rigtig glade for de mange, der kommer og hjælper os i deres karrieres efterår, hvor de kan bidrage med viden og erfaring og være rollemodeller for mange af os andre, hedder det i en pressemeddelelse fra ham.

- Det vi savner, det er, at vores kolleger bliver lidt længere.

- Vi ser eksempelvis, at medlemmer skifter arbejdsplads for at få en rimelig bolig eller bedre arbejdsforhold.

Også intern flytning

Han peger på, at det ikke blot er et problem, der gælder flytning ud af Grønland, men også flytning internt i Selvstyret, private virksomheder og andre institutioner og mellem byerne i Grønland generelt.

- Vi har rigtig mange spændende arbejdsopgaver, og det er derfor på mange måder vældig attraktivt at arbejde i Grønland.

Kenneth Lund Bøjler peger i den forbindelse på en anden velkendt, men lige så uløst problemstilling.

- Desværre er der også nogle forhold, der afholder unge grønlændere af at vende tilbage efter endt uddannelse i Danmark og andre steder og gør det svært at både at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Kenneth Lund Bøjler mener derfor, at der bør komme langt større politisk fokus på problemet med at fastholde medarbejdere.

- I den forbindelse uddyber DJØFs fællesklub, at man til de forestående overenskomstforhandlinger har fokus på netop fastholdelse og fastholdelsesinitiativer. Det er vurderingen, at mange fastholdelsesinitiativer vil være selvfinansierende i form af højere produktivitet samt mere kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen.