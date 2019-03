AK-formand: Opkvalificer i stedet for at tilkalde

Walter Turnowsky Onsdag, 06. marts 2019 - 08:55

Det er på tide, at politikerne satser på kompetente herboende arbejdskraft i stedet for at hente denne udefra. Det mener Atorfillit Kattuffiat’s formand, Dina Olsen.

- Misforstå mig ikke; Atorfillit Kattuffiat er glade for veluddannede arbejdskraft fra udlandet, der ønsker at bidrage der hvor der er brug for kvalificeret arbejdskraft og ikke mindst til landets udvikling, siger Dina Olsen i en pressemeddelelse.

-Men vi ser desværre, at alt for mange flytter væk fra Grønland efter et par år. Vi har ikke konkrete tal på dem, men ved nok til at påstå, at når arbejdskraften vælger at flytte væk, så tager de stor viden og kompetence, som de har fået herhjemme, med til udlandet. Og det er et stort tab for Grønland.

Fordyrer administrationen

I sidste uge kunne AG fortælle, at administrationen bare vokser og vokser. Dina Olsen mener, at den store mængde, der kun bliver i kort tid, medvirkende til at gøre administrationen ineffektiv og omkostningstung.

- Når vi henter arbejdskraft udefra, så betaler landskassen for rejsen og flytning af møbler. Og efter 3 års ansættelse, så har den tilkaldte arbejdskraft ret til at få sin hjemrejse betalt af arbejdsgiveren og man kan kun forestille sig hvad det koster landet hvert år.

- Ikke nok med det, så rejser den opbyggede kompetence med, for ikke at nævne den opsparede pension som herboende kommer til at være meget afhængige af i fremtiden.

Forpligtes til at opkvalificere

Dina Olsen mener, at arbejdsgiverne bør være mere åbne overfor, om der er hjemmehørende, der enten har de relevante kvalifikationer eller uden større problemer vil kunne opkvalificeres.

- Det kunne for eksempel ske ved, at det offentlige bliver forpligtet til at opkvalificere et x-antal offentligt ansatte hvert år, så kontorfuldmægtige kan nå op på niveau med AC-fuldmægtige, konsulenter på niveau med seniorkonsulenter og afdelingsledere op på chef-niveau, mener AK-formanden.

- På den måde sikrer vi at herboende får bedre løn, flere boliger til rådighed og en større pensionsopsparing. Det vil betyde at herboende får bedre levevilkår, får råd til at få egen bolig, og det kan være med til at udflytningen af herboende mindskes, siger Dina Olsen.