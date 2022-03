Diskobugtens entreprenører mangler byggematerialer

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 09. marts 2022 - 08:43

Skibet er også lastet med byggematerialer.

Men skibet kan ikke anløbe byerne Aasiaat og Ilulissat på grund af vestisen.

Det vækker bekymring hos GE’s lokalafdelinger i Diskobugten, da lyden af hammerslag snart kan forstumme.

- Lige nu kan entreprenørerne godt klare sig, men hvis vi skal vente yderligere 4 uger, så bliver det et decideret problem for os, forklarer Karl Jensen, der er næstformand for GE’s lokalafdeling i Ilulissat på Avannaata Kommunias hjemmeside.

Samme udfordring kan lokalafdelingen i Aasiaat genkende:

- Små virksomheder har nok materiale til slutningen af marts. Men større virksomheder, der arbejder med større opgaver er lige nu udfordret, da byggematerialerne sendes løbende. Det giver selvfølgelig udfordringer i forhold til at holde byggeriet kørende, siger Ove Hansen, formand for GE’s lokalafdeling i Aasiaat.

Vinterforråd tømmes

Royal Arctic Lines forsyningsskib Mary Arctica har de seneste par uger aflyst anløb til Aasiaat, Ilulissat og Qasigiannguit på grund af vestisen, og det giver hovedpine for de lokale entreprenører.

Royal Arctic Line oplyser på sin hjemmeside, at også det seneste planlagte anløb til de tre byer er annulleret, men at rederiet holder øje med vestisen. Næste planlagte anløb til nærmeste by, Aasiaat, er den 21. marts. Hvis isforholdene ændrer sig er RAL klar til at sende et skib til Diskobugten før det planlagte anløb.

- Frem til slutningen af marts har vi nok materialer. Hvis isen fortsætter med at skabe hindringer for anløb, så kommer vi i problemer. Jeg er ikke vidende om, hvordan det står til vvs-virksomheders og elektrikernes situation er, oplyser formand for GE’s lokalafdeling i Qeqertarsuaq, Knud Andersen til Sermitsiaq.AG.

Også i Qasigiannguit er virksomheder sat i venteposition. Her fortæller formand for lokalafdelingen, Jakob Jensen, at virksomheder venter på byggematerialer, og at byggematerialeforsyningen er ved at blive tømt.