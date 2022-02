Lokalpolitiker: Arktisk Kommando må hjælpe RAL

Kassaaluk Kristensen Mandag, 21. februar 2022 - 10:41

Kølerne i butikkerne er tomme. Og ingen ved, hvornår det næste skib anløber Aasiaat, Qasigiannguit og Ilulissat.

Isnende kulde flere dage i træk har resulteret i, at vestisen nu spærrer for RAL’s Mary Arctica, der skulle levere varer til Diskobugten sidste uge. Selvom Diskobugten næsten er isfri, så er der allerede havis vest for området.

Nu opfordrer medlem af Inatsisartut og kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik, Kristian Jeremiassen (IA) Arktisk Kommando til at træde til og bryde isen, så skibet med varer kan anløbe Diskobyerne. Kristian Jeremiassen kommer selv fra Qasigiannguit, og kan mærke varemanglen.

- Jeg opfordrer Arktisk Kommando om at lave en øvelse i området med isbrydning, og på den måde hjælpe RAL med at fragte varer til Diskobugten, skriver Kristian Jeremiassen i en pressemeddelelse.

- Vi er helt løbet tør for mad i kølerne. Der er ingen frugter, derfor har vi i Diskobugten brug for, at skibet med varerne ankommer til Diskobugten. For området er ellers næsten isfrit endnu, skriver han videre.

Uvished omkring næste anløb

Pisiffik i Aasiaat oplyste til sine kunder, at der den næste tid er begrænset med varer i butikken.

RAL melder på sin hjemmeside, at det endnu er uvist, hvornår Mary Arctica kan anløbe Aasiaat, Qasigiannguit og Ilulissat.

Den næste planlagte ankomst til Aasiaat er den 7. marts klokken 7.00.

- Næste planlagt anløb er med Mary Arctica rejse MRY 206, vi holder nøje øje med is situation løbende, og skulle der være en ændring til skibets fordel, kan skibet forsøge tidligere at anløbe Diskobugten, skriver Royal Arctic Line på sin hjemmeside.