Disko Line efter kritik: Reglerne blev fulgt

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 31. januar 2020 - 14:29

Sermitsiaq.AG har skrevet om Hasigne S. Broberg, hvis rejse fra Kangaatsiaq til Aasiaat blev aflyst torsdag.

LÆS OGSÅ: Strandet passager raser over Disko Line

- Vi blev nærmest henvist til at sove ude i kulden, siger hun blandt andet til Sermitsiaq.AG.

Kangaatsiaq indgår ikke i kontrakten

Administrerende direktør hos Disko Line Noëlle Simoud ønsker ikke at udtale om de specifikke passagerer.

Forsinkelse eller aflysning Ved forsinkelse eller aflysning opstået under transport med Disko Line (fra og med at passagererne er kommet ombord på en båd, henholdsvis tjekket ind eller kommet ombord på en helikopter) dækker Disko Line omkostninger til overnatning, måltider og transport mellem lufthavn/heliport/afgangskaj og hotel/overnatning, når dette er nødvendigt. For passagerer med umiddelbar adgang til privat indkvartering, anses overnatning ikke for nødvendig, men der dækkes omkostninger til forplejning med 400,- kr. pr. påbegyndt døgn (2-11 årige 200 kr. og 0 kr. til 0-2 årige). For passagerer med bopæl ved afgangsdestinationen dækkes hverken ophold eller forplejning. Dette gælder kun for Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat og Qeqertarsuaq. Kilde: Disko Line

Men her forklarer hun at ifølge servicekontrakten er Disko Line forpligtet til at indlogere eller tilbyde dagpenge for disse med grønlandsk bopælsattest i følgende byer: Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat og Qeqertarsuaq. Disse byer er omtalt i servicekontrakten.

- Og der indgår Kangaatsiaq ikke, siger Noëlle Simoud.

Henvisning til servicekontrakten

Når der sker aflysninger andre steder end Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat og Qeqertarsuaq kan Disko Line ikke være behjælpelige med indlogering eller dagpenge, oplyser hun.

- Disko Line har derfor ikke en liste over overnatningsmuligheder udover de omtalte byer. Vi kan derfor desværre kun beklage og henvise til servicekontrakten, påpeger hun.

- Vi har fuld forståelse for, når vores kunder klager over deres situationer og vi anbefaler derfor alle passagerer om altid at tegne rejseforsikring, så de kan få dækket deres omkostninger, hvis der skulle ske aflysninger, lyder det fra administrerende direktør hos Disko Line Noëlle Simoud.