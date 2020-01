Strandet passager raser over Disko Line

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 31. januar 2020 - 13:14

Hasigne S. Broberg blev slemt overrasket, da hendes rejse fra Kangaatsiaq til Aasiaat med helikopter blev aflyst torsdag. Hun har været i Kangaatsiaq siden den 16. januar i forbindelse med sit arbejde i Kommune Qeqertalik.

Disko Line meddelte de strandede rejsende, at rederiet ikke kan hjælpe med, hvor henne de kan overnatte i Kangaatsiaq.

- Vi blev selvfølgelig forundrede over denne melding, og vi mener, at man ikke kan være bekendt med sådan en service, for det var ikke vores skyld, at der var aflysning. Disko Line skulle have hjulpet os i denne situation, siger Hansigne S. Broberg til Sermitsiaq.AG.

Ude i kulden

Derfor måtte hun sammen med sin kollega finde ud af, hvor de kunne overnatte i Kangaatsiaq.

- Vi blev nærmest henvist til at sove ude i kulden. Derfor måtte vi måtte selv sørge for at finde et sted at sove. Heldigvis fandt vi et sted at sove gennem vores arbejde, fortæller Hansigne S. Broberg.

Hun undrer sig også over, om hvad der ville have været sket, hvis de var rejst privat.

- For jeg kender ingen i Kangaatsiaq, og der er heller ingen overnatningsmuligheder. Tænk, hvad der ville have været sket, hvis jeg var her privat?, lyder det fra Hansigne S. Broberg, der fredag rejste fra Kangaatsiaq til Aasiaat.

Ramt af dårligt vejr

Disko Line skriver i en pressemeddelelse, at der har været en del forsinkelser og aflysninger i januar på grund af dårligt vejr.