Direktør: OK, at alle kender min aflønning

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. april 2019 - 15:13

Kristian Reinert Davidsen er ansat af en bestyrelse, som har valgt i den mindste detalje at oplyse om direktørens lønforhold. Og det har han det godt med, viser det sig.

- Jeg har intet imod, at mine lønforhold er til offentlig beskuelse, siger Kristian Reinert Davidsen, der i 2017-regnskabet står opført til at have modtaget knap 3,4 millioner kroner og dermed indtager tredjepladsen over de mest vellønnede personer blandt de selvstyreejede virksomheder. Han overgås kun af CEO-kollegerne i Royal Greenland A/S og KNI A/S.

God selskabsledelse I en artikelserie hen over påsken sætter Sermitsiaq.AG fokus på ”Retningslinjer for god selskabsledelse”, som er lavet af Selvstyret, og som blandt andet skal sikre, at der er større åbenhed omkring ledelsen af de enkelte selskaber, så mytedannelse i samfundet minimeres. Noget tyder på, at det halter gevaldigt for flere bestyrelser at leve op til Selvstyrets og dermed ejerens anbefalinger.

Særlig forpligtelse

- I min optik bør der være et særligt krav om, at man i detaljer oplyser om direktionens lønforhold, specielt når der er tale om et selvstyreejet selskab, som jo i sagens natur er ejet af alle grønlændere, forklarer Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Han mener, at det er den eneste måde at undgå myter og rygtedannelser i samfundet.

Ud over lønforholdene er færingens opsigelses- og fratrædelsesbestemmelser også beskrevet.

Skærende kontrast

Intet holdes skjult under gulvtæppet, hvilket står i skærende kontrast til et langt mindre selvstyreejet selskab: Sikuki Nuuk Harbour.

I det seneste regnskab er direktionens løn ikke oplyst. Direktionen består af en person: administrerende direktør John Rasmussen. Det eneste en note vil løfte sløret for er følgende udmelding:

- Direktionens ansættelsesaftale indeholder ingen bonusaftaler eller andre særlige godtgørelser. Bestyrelsen vurderer, at direktionens aflønning og øvrige ansættelsesforhold er i tråd med markedet.