Bosse er duksedrengen: Derfor holder vi intet skjult

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. april 2019 - 14:07

Tele Greenlands bestyrelsesformand Stine Bosse er kendt i den danske offentlighed, når direktørers lønforhold og gyldne håndtryk er genstand for debat.

Hun stiller gerne op for rullende tv-kameraer og deler sin holdning, når der bliver sat spørgsmål ved de mange forskellige aflønningsforhold, en direktør kan have aftalt. Og det er typisk, når en topdirektør fratræder med et gyldent håndtryk, at forargelsen får frit løb og debatten raser.

Intet skjult

Som bestyrelsesformand for Tele Greenland A/S har hun formået at sikre, at intet er skjult under gulvtæppet, når det gælder ansættelses- eller lønforholdene af den administrerende teledirektør Kristian Reinert Davidsen.

God selskabsledelse I en artikelserie hen over påsken sætter Sermitsiaq.AG fokus på ”Retningslinjer for god selskabsledelse”, som er lavet af Selvstyret, og som blandt andet skal sikre, at der er større åbenhed omkring ledelsen af de enkelte selskaber, så mytedannelse i samfundet minimeres. Noget tyder på, at det halter gevaldigt for flere bestyrelser at leve op til Selvstyrets og dermed ejerens anbefalinger.

Dermed skiller Tele Greenland sig ud fra de øvrige selvstyreejede virksomheder, når det gælder hensynet til at leve op til god selskabsledelse og det sæt af retningslinjer, som Selvstyret har defineret, at de ønsker deres selskaber lever op til.

Direktørens løn

Om Kristian Reinert Davidsen løn i seneste årsregnskab står der:

Citat-begyndt: Direktøren er aflønnet med en fast årsløn inkl. pension samt en række goder, herunder blandt andet firmabil. Direktøren kan opnå en bonusudbetaling, der årligt kan udgøre op til 23 % af den faste årsløn.

Direktøren har opsigelses- og fratrædelsesbestemmelser, der ved opsigelse fra selskabet side giver direktøren løn mv. i opsigelsesperioden (12 måneder), og en fraftrædelsesgodtgørelse på 12 måneders vederlag. Direktøren har overfor selskabet et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Endelig har Direktøren en fastholdelsesbonus, som udbetales, hvis direktøren er ansat frem til udgangen af 2019.

Fast løn: 2.750.000 kroner

Pension: 0 kroner

Bonus 2017: 506.000 kroner

Andet: 137.000 kroner

Note: I ”Andet” er indregnet værdi af fri bil, internet, telefon og frirejser. Hertil kommer bolig for hvilken der betales husleje efter gældende regler. Citat-slut

Sermitsiaq.AG har spurgt Stine Bosse, hvad begrundelsen er for at levere så detaljerede oplysninger om direktionens ansættelses- og lønforhold.

Gennemsigtighed

- Med til god selskabsledelse hører nu om dage gennemsigtighed. Det er derfor vigtigt, at man ud af et regnskab kan læse om væsentlige forhold vedrørende virksomhedens drift og sundhed. Direktionens gage er et punkt af almen interesse. Ikke af hensyn til næring af misundelse eller et forsøg på at snage i private forhold, men slet og ret fordi de virksomheder vi her taler om, enten ejes af aktionærer, kunder eller alle borgere, som tilfældet er med selvstyre ejede virksomheder, oplyser Stine Bosse og føjer til:

- Gennemsigtighed fjerner myter og skaber et oplyst rum for en eventuel debat. Det er altid det sundeste, mener hun.

Til sammenligning kan man i Royal Arctic Lines regnskab for 2017 læse følgende om direktionens løn- og ansættelsesforhold:

“Direktion: 3.060.000 kroner.”