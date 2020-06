Direktør: Nyt system vil forbedre sagsbehandlingen

Merete Lindstrøm Mandag, 22. juni 2020 - 09:15

Direktør i Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq, Martha Lund Olsen, mener, at it-systemet Getorganized samlet set vil gavne børneforsorgen i Grønland.

- Det vil være lettere at få delt informationer kommunerne imellem. Det er hurtigere og nemmere, siger hun.

Flere af kommunerne bruger stadig et gammelt sagsbehandlingssystem, som trænger til at blive opdateret, og som ikke har de samme muligheder som det nye. Direktøren mener derfor, at det nye system vil gøre hele sagsbehandlingen mere overskuelig for kommunerne.

- Dels kan man få en masse data frem om, hvor mange henvendelser kommunen har fået om børn, og hvor hurtigt der er handlet på dem. Og så er det nemmere, når det er ens i alle kommuner, så man kan dele informationer om borgere, der flytter, siger Martha Lund Olsen.

Det kræver god oplæring

Martha Lund Olsen understreger, at oplæringen i systemet er vigtig for at medarbejderne ikke knækker halsen på overgangen. Især i de kommuner hvor det er gamle og meget anderledes systemer, man kører med nu.

- Jeg vil virkelig opfordre de andre kommuner til at få planlagt flere kurser i systemet og sørge for, at der er medarbejdere, som bliver superbrugere, der kan svare på spørgsmål løbene under oplæringen, siger direktøren.