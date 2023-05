Direktør i Nuuk Imeq om liberalisering i Grønland: Danske storbryggerier vil sætte sig endnu tungere på ølmarkedet

Redaktionen Fredag, 05. maj 2023 - 09:28

Det mener Bernhard Christensen, der er direktør i Nuuk Imeq A/S.

- Carlsberg og Royal Unibrew kommer fortsat til at eksportere øl og sodavand til Grønland. Med et liberaliseret grønlandsk marked vil de to store danske bryggerier givet sætte sig endnu tungere på markedet med deres stærke mærkevarer, siger han til Sermitsiaq.

De stærkeste mærkevarer inden for øl- og læskedrikke er Carlsbergs og Royal Unibrews pilsnerøl samt amerikanske Coca-Cola, som Carlsberg forhandler, og Kondi, som Royal Unibrew forhandler.

I markedet ventes det, at andre stærke mærkevarer som hollandske Heineken og amerikanske Pepsi, som Royal Unibrew er forhandler af i Danmark, men som vi ikke kan købe her i landet i dag, vil blive importeret til Grønland ret hurtigt efter 1. januar 2024.

Det siger Bernhard Christensen.

Nuuk Imeq, som Carlsberg og Royal Unibrew er ejere af og leverandører til, har i dag omkring 90 procent af ølmarkedet i form af leverancer af flaskeøl.

Resten af ølmarkedet har producenter af fadøl, herunder de to store byggerier samt producenter som mikrobryggeriet Godthåb Bryghus i Nuuk, plus mikrobryggerierne Qajaq Brewery i Narsaq og Brewery Immiaq i Ilulissat, der producerer flaskeøl.

- De fleste mindre producenter og aktører ender ret hurtigt med at blive kvalt i konkurrencen, hvis de prøver at konkurrere med de to store danske bryggerier, mener Bernhard Christensen.

