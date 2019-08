D: Inviter Trump og drøft uafhængighed

Walter Turnowsky Lørdag, 31. august 2019 - 10:40

Det vakte debat, da Pele Broberg (PN) torsdag foreslog, at man skulle gå i dialog med USA om mulighederne for et forsvarssamarbejde og ikke mindst økonomisk støtte til et uafhængigt Grønland.

Demokraternes Steen Lynge har tanker, der ikke ligger så langt derfra. Han ser nemliog også et potentiale i at gå i direkte dialog med USA og benytte den amerikanske interesse på vej mod uafhængigheden. Det fremgår af en række §37-spørgsmål, som han har fremsat.

Bloktilskud og forfatningsarbejde

Han foreslår direkte, at man skal invitere præsident Trump til landet for at drøfte bloktilskud og orientere om arbejdet med en forfatning.

- Vil Naalakkersuisut igangsætte tiltag til at invitere præsident Donald Trump til Grønland for at gøre det officielle USA opmærksom på Grønlands arbejde for at opnå økonomisk uafhængighed af dansk bloktilskud? lyder et af hans spørgsmål.

Og han følger op med at spørge.

- Vil Naalakkersuisut igangsætte tiltag for at invitere præsident Donald Trump til Grønland for at gøre det officielle USA opmærksom på Grønlands arbejde for at opnå politisk selvstændighed?

- Vil Naalakkersuisut igangsætte tiltag for at invitere præsident Donald Trump til Grønland for at gøre det officielle USA opmærksom på Grønlands arbejde med at lave udkast til grundlov, som Forfatningskommissionen i dag har til opgave?

- Grib muligheden

I lighed med Pele Broberg mener han nemlig, at den aktuelle interesse må kunne udnyttes.

- Det er vigtigt, at Grønland - i bestræbelserne på at forbedre den menige borgers vilkår og ret til at bestemme over eget land - griber de muligheder om dialog, som omverdenen giver Grønland, skriver Steen Lynge i begrundelsen for sine spørgsmål.

- Interessen fra præsident Trump, og dermed USA, for Grønland i forsvarsmæssige og ikke mindste råstofmæssige henseender er ikke til at tage fejl af, hvilket også er kommet frem med en kontant udmelding, men at det ikke kan ske, skal ikke betyde, at Grønland ikke skal kunne afsøge muligheder for fordele af en meget stor interesse.

Kan Danmark stoppe dialog med USA?

Steen Lynge er opmærksom på, at også andre lande viser stigende interesse for Grønland, men ser USA som den mest nærliggende partner.

- Men andre landes interesser har ikke været så konkret som det udmeldte fra USA. Samtidig kan det ikke forbigås i overvejelserne, at Grønland endnu engang ligger tæt op ad USA’s kontinent og USA allerede har etableret sig i Thule, hvorfor det er naturligt at inddrage det for at afsøge muligheder for et tættere samarbejde omkring viden vedrørende grundlovsarbejde og økonomisk samarbejde.

Til sidste vil Demokrat-politikeren vide om Danmark kan lægge hindringer i vejen for sådan en dialog.

- Kan den danske regering forhindre, at Grønland – for at opnå den fremtidige politiske selvstændighed – igangsætter samtaler med andre lande for at afsøge muligheder for et fremtidigt samarbejde? spørger han.