Tillie til Pele: Du vil sælge landets sjæl til Trump

Walter Turnowsky Fredag, 30. august 2019 - 12:36

Partii Naleraqs Pele Broberg har foreslået, at Grønland skal træde i direkte forhandlinger med USA om, hvad supermagten er parat til at tilbyde et eventuelt uafhængigt Grønland.

Forslaget er tænkt som et debatoplæg, og det må siges at være lykkedes Partii Naleraq til fulde at skabe debat. En af dem, der tager debatten op, er den politiske modpol, Samarbejdspartiet. Ikke overraskende tager man her i skarpe vendinger afstand fra forslaget.

- Partii Naleraq vil sælge Grønlands sjæl til Trump, lyder det fra parties næstformand, Tillie Martinussen.

Pele Broberg mener, at man bør indlede en dialog med USA om, hvad man er indstillet på at yde for at sikre den forsvarsmæssige og økonomiske stabilitet af Grønland.

- På den ene side siger Partii Naleraq, at Grønland ikke er til salg, på den anden side spørger de Trump om, hvor meget de kan få for et salg. Det er både pinligt, useriøst og desværre forventeligt, lyder svaret fra Tillie Martinussen.

Hun mener nemlig ikke, at bloktilskuddet fra Danmark skal skiftes ud med et tilskud fra USA.

- Samarbejdspartiet vil gerne minde Partii Naleraq om, at bloktilskuddet ikke bare er et bloktilskud. Bloktilskuddet er en økonomisk manifestation af de mange bånd som er mellem Grønland og Danmark, siger hun i en pressemeddelelse.

Indtægter i stedet for bloktilskud

Hun mener, at målet må være at gøre sig økonomisk fri af bloktilskuddet.

- Virkeligheden er dog, at et politisk og økonomisk uafhængigt Grønland kun kan realiseres, når/hvis vi finder nye vedvarende indtægter, som kan modsvare det danske bloktilskud til Grønland samt den milliardstore udgift til justitsområdet og vores opgaver indenfor udenrigs- og sikkerhedspolitisk.

Tillie Martinussen har dog ikke kun ris til Pele Broberg.

- Partii Naleraq skal dog også have ros. Ros for, at de som et af de mange selvstændighedspartier toner rent flag i denne debat. De øvrige selvstændighedspartier har været larmende tavse.

- De har ikke turde bruge tidens momentum til at få vind i bestræbelserne på Grønlands selvstændighed. Nok fordi de reelt ikke tør, fordi de godt kan se at vores velfærd vil kollapse. Og sidst men ikke mindst, fordi de så ikke har noget at gå til valg på næste gang.

Samarbejde med USA

Og Samarbejdspartiets afstandstagen fra Pele Brobergs tanker, betyder ikke, at man er helt afvisende overfor et tættere samarbejde med USA.

- USA er en allieret. En meget vigtig og stærk allieret. Allierede og venner køber ikke hinanden. Længere er den ikke. Allierede samarbejder.

- Den vinkel vil vi gerne sætte fokus på. For hvad kan Grønland og USA opnå i et samarbejde? Der er mange muligheder for at udvikle forholdet mellem USA og Grønland.

Samarbejdspartiet har tidligere foreslået, at man skal undersøge om USA vil medvirke til at finansiere en syd-løsning for den kommende lufthavn i Nuuk.