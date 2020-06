DIIS: Nyt arktisk forum skal diskutere sikkerhedspolitik

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 09. juni 2020 - 17:43

USA har skiftet kurs og sat Arktis højt på sin sikkerhedspolitiske dagsorden, og det bidrager til en øget stormagtsrivalisering mellem Kina, Rusland og USA i Arktis.

På den baggrund anbefaler en række forskere i en ny rapport fra DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier), at Kongeriget arbejder på at skabe et nyt forum, hvor arktiske stater kan drøfte sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Formålet er, at skabe tryghed og dialog mellem landene i Arktis, og på den måde bidrage til et fortsat fredeligt Arktis.

Der findes i forvejen en række fora for landene i og omkring Arktis som eksempelvis Arktis Råd og Arctic Five, men der er behov for et nyt råd, hvor der konkret kan diskuteres sikkerhedspolitik.

- Ikke risikoen værd

Det er nemlig et sprængfarligt emne, og bringes det op i nuværende fora, kan det være ødelæggende for samarbejdet der, er vurderingen:

- Arktisk Råd har kørt rigtig godt, og derfor mener vi ikke, at det er risikoen værd at brede det ud, men i stedet prøve noget nyt, siger seniorforsker ved DIIS Mikkel Runge Olesen, som har ledet arbejdet med den nye rapport.

Forskerne peger på, at efter Ukrainekrisen i 2014 har Vesten indført sanktioner mod Rusland, som blandt andet har resulteret i, at kommunikationen med landet på det sikkerhedspolitiske område i Arktis er blevet mindre.

Yderligere to anbefalinger

Det kan et nyt forum være med til at ændre, vurderer forskerne.

Forskerne kommer desuden med yderligere to anbefalinger til Kongeriget, hvad angår sikkerhedspolitikken i Arktis:

Søge at fremme dialogen mellem Rusland og de andre arktiske stater sideløbende med Kongerigets og Vestens generelle tilgang til Rusland efter Ukrainekrisen.

Nøje følge den russiske og kinesiske adfærd i regionen og arbejde proaktivt med amerikanerne om at imødegå deres og Kongerigets bekymringer knyttet hertil.

Forskerne kommer også med en række anbefalinger til, hvad Kongeriget skal gøre internt for at håndtere den nye situation. Dem kan du læse om her.