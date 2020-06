DIIS: USA´s kursskifte udfordrer rigsfællesskabet

Thomas Munk Veirum Mandag, 08. juni 2020 - 17:43

Forskere har analyseret den sikkerhedspolitiske situation i Arktis på foranledning af det danske udenrigsministerium, og resultatet blev præsenteret mandag formiddag.

Én af forskernes hovedkonklusioner var, at USA har foretaget et markant kursskifte med øget fokus på stormagtsrivalisering i Arktis, og at det har stor betydning for rigsfællesskabet:

- Selv om det kan være bekymrende, at Rusland og Kina har øget deres aktiviteter i regionen, vil den største udfordring for Kongeriget komme på baggrund af anmodninger fra egne allierede f.eks. omkring kinesiske investeringer, bedre overvågning af vores territorium og generel militær oprustning, udtaler Mikkel Runge Olesen, seniorforsker ved DIIS, der har ledet projektet.

Hvert land har sine interesser

Den nye sikkerhedspolitiske situation påvirker dog de enkelte lande i rigsfællesskabet på hver sin måde, og landene vil ikke altid have de samme interesser:

- Grønland og Færøerne har potentielt store økonomiske interesser i at sikre investeringer i infrastruktur og ressourceudvinding og i at sikre sig adgang til de russiske og kinesiske markeder - særligt inden for fiskeri. Hvis disse hensyn kommer til at kollidere med Kongerigets overordnede sikkerhedspolitiske interesser og alliancehensyn - ja, så er det, at det kan give problemer.

- Derfor er det afgørende, at de tre rigsdele formår at håndtere sådanne problemer internt, så Kongeriget Danmark fremstår som en samlet udenrigspolitisk aktør, udtaler Mikkel Runge Olesen.

Anbefaler mere inddragelse

På den baggrund kom forskerne med følgende to anbefalinger, der skal hjælpe Kongeriget internt til at håndtere den nye situation i Arktis:

fortsætte og styrke den nuværende kurs i retning af mere inddragelse og informationsdeling mellem Danmark, Grønland og Færøerne i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål

styrke dialogen om at opstille fælles røde linjer internt i Rigsfællesskabet mht. udenlandske investeringer i Arktis og Nordatlanten

Ifølge forskerne er der allerede en udvikling i gang, hvor Grønland inddrages mere i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål:

- Det, jeg hører fra Nuuk, er, at de er tilfredse med den socialdemokratiske regering. Den inddrager mere end tidligere danske regeringer, fortalte Rasmus Leander Nielsen fra Ilisimatusarfik.

Lynge takkede for inddragelse

Ved præsentationen af anbefalingerne deltog blandt andre den nyudnævnte naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Steen Lynge (D) via en videoforbindelse.

Steen Lynge takkede den danske udenrigsminister, som også var til stede, for at have inddrage grønlandske interessenter i arbejdet med analysen.