Digital Post bliver obligatorisk

redaktionen Søndag, 27. september 2020 - 07:47

Fra årsskiftet vil det offentlige sende flere breve digitalt til borgere herhjemme.

Det betyder, at breve der kommer i borgernes postkasse, vil efterhånden blive udfaset.

- Allerede nu kan du med dit NemID logge ind på din e-Boks konto, og lære din elektroniske postkasse at kende, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Dermed skal borgerne modtage vigtig digital post fra offentlige myndigheder, via e-Boks.

Ansøgning om fritagelse

Nogle borgere er ikke i stand til selv at tjekke deres e-Boks konto, og kan derfor søge om fritagelse.

- Disse borgere vil derfor fortsat modtage fysiske breve. Hvis du er én af dem, eller du har et familiemedlem eller en nær ven, som skal fritages, så skal du henvende dig til din nærmeste borgerservice, fremgår det.

For at blive fritaget om at have digital post, skal man selv henvende sig til de lokale borgerservicem, og der aldersbetinget tidsfrist, hvis man ikke vil have digital post:

Den 31. oktober er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 30 år

Den 30. november er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 50 år

Den 31. december er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 70 år