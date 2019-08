Digital post fra det offentlige bliver indført

Redaktionen Lørdag, 17. august 2019 - 09:33

Fremover vil breve fra det offentlige blive sendt digitalt. Det betyder, at breve der kommer i vores postkasse, vil efterhånden blive udfaset.

Med løsningen kan borgere og virksomheder modtage digital post fra offentlige myndigheder i Grønland – uanset bosted. Det betyder, at fysiske breve fra Selvstyret, kommunerne og øvrige offentlige myndigheder efterhånden vil blive udfaset.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Den øgede digitalisering hjælper os med at fjerne de store afstande imellem os, som bor på verdens største ø, og kan med vores digitalisering af brevforsendelser komme endnu tættere på et digitalt samfund, som den nationale digitaliseringsstrategi lægger op til, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke Ane Lone Bagger i en pressemeddelelse.



e-Boks A/S er valgt som leverandør af den nye offentlige digitale postløsning. Derved vil borgere og virksomheder, som har e-Boks i forvejen opleve, at posten kommer ind i den eksisterende e-Boks.



- Vi er rigtig glade for, at Grønlands Selvstyre har valgt e-Boks som leverandør af offentlig digital post. e-Boks har opbygget en mangeårig erfaring som samarbejdspartner for det offentlige i Danmark, og vi kender til både de muligheder og udfordringer, der ligger i at skulle digitalisere kommunikationen mellem myndigheder og borgere. Den viden er brugbar for mange andre lande, som nu tager fat på lignende opgaver, siger administrerende direktør Ulrik Falkner Thagesen, e-boks.

Obligatorisk fra 2020

Fra april 2020 vil det blive obligatorisk for alle borgere over 15 år samt virksomheder at modtage post fra det offentlige i e-Boks, som da vil være tilgængelig på grønlandsk og dansk.



Når en offentlig myndighed sender en meddelelse til en borgers e-Boks, vil meddelelsen blive betragtet som nået frem til modtageren og derfor er det vigtigt, at borgere og virksomheder tjekker deres e-Boks.



For at benytte e-Boks skal der anvendes NemID. Har borgere og virksomheder ikke NemID kan de bestille på NemID.nu. Borgere kan endvidere få hjælp i deres lokale borgerservice eller kommunekontor.



Det er muligt at blive fritaget for at benytte e-Boks under særlige omstændigheder. Reglerne for fritagelse vil ultimo 2019 være tilgængelige på www.sullissivik.gl.

Læs mere på www.sullissivik.gl/ og kontakt digitalpost@nanoq.gl for yderligere informationer.​​​​​​​