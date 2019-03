Derfor har Tele slukket internet i Sydgrønland

Walter Turnowsky Fredag, 22. marts 2019 - 06:10

Tele-Post skal skifte den fordeler, der giver forbindelse både til søkablet til Island og til Canada. Derfor skal hele trafikken presses igennem radiokæden. Og der er så lidt plads, at den er reserveret til samfundsvigtige institutioner og betalingskort-maskiner. Det skriver Tele-Post på sin hjemmeside.

- For lidt over 10 år siden kørte de fleste forbindelser i Sydgrønland via radiokæde. Den gang havde radiokæden en samlet kapacitet på 300 Mbit/s til hele regionen. Det forbrug er i dag tidoblet, og i dag bruges der 3000 Mbit/s, alene i syd.

LÆS OGSÅ: Tele-Post: Søkabelskib sejler til Qaqortoq

- På grund af den lille mængde data, radiokæden kan bære, er Tele-Post som national leverandør forpligtet til at sikre, at samfundsvigtige institutioner, såsom sygehuset, politi, brandvæsen, stadig har deres forbindelser. Herudover afsætter Tele-Post en andel af kapaciteten til sikring af erhvervskunders betalingsterminaler således, at forretningslivet og borgere fortsat kan benytte sig af betalingskort.

- Det er denne situation, som desværre medfører, at det er nødvendigt for Tele-Post at slukke for privatkunders internetforbindelser i den periode, hvor de omtalte reparationer står på.

Du kan læse hele forklaringen ved at følge dette link.