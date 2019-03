Tele-Post: Søkabelskib sejler til Qaqortoq

redaktionen Fredag, 15. marts 2019 - 17:48

På grund af is-situationen nord for Sisimiut er det blevet besluttet, at reparationsskibet Horizon Enabler i stedet sejler til Qaqortoq.

Det skriver Tele-Post i en pressemeddelelse.

- Når reparationen i syd går i gang, vil forbindelsen til alle privatkundernes internet i Sydgrønland (fra Paamiut til og med Narsaq Kujalleq) blive slukket, og planen er, at reparationen sker fra tirsdag, meddeler teleselskabet.

Fastnettet, mobilnetværket, samt opkald og sms, TV og radio vil fortsat fungere. Kunderne bør dog forvente ringere kvalitet end normalt, derfor må regnes med at reparationen vil vare mellem 15 og 20 dage.

Det oplyses, at den begrænsede kapacitet, der er til rådighed, vil blive brugt til at sikre at samfundsvigtige institutioner og erhvervsvirksomheder fortsat kan opretholde deres aktiviteter.

- Alle Tele-Posts privatkunder i sydgrønland skal ikke betale for deres internet i de dage, hvor forbindelsen er slukket. Størrelsen på det beløb som privatkunderne vil få tilbagebetalt, vil blive fastlagt når søkabelreparationen er færdig, lyder det.

Hvis alt går efter planen, vil søkablet i Sydgrønland være færdigrepareret i starten af april. Alt efter is-situationen vil skibet igen sejle nordpå for at reparere søkabelfejlen nord for Sisimiut.